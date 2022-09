Sophie Ferjani et son époux Baligh : le couple heureux et complice posent en photo

Ces derniers jours, tous les férus de décoration d'intérieur ont eu l'occasion de se réunir au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, lors du salon Maison&Objet. Un événement qui a lieu deux fois par an, en janvier et en septembre, pendant cinq jours.

Le salon est réservé aux professionnels de la décoration et, malheureusement, le grand public n'y a donc pas accès. Sophie Ferjani y avait quant à elle tout à fait sa place. Et pour cause, cela fait maintenant une bonne dizaine d'années qu'elle prodigue ses bons conseils dans l'émission Maison à vendre sur M6 au côté de Stéphane Plaza. En parallèle, elle est à la tête de son propre cabinet d'architecte d'intérieur et gère son concept-store de décoration à Marseille, où elle est installée depuis plus de 5 ans. Ce dernier projet, Sophie Ferjani le gère avec brio et main dans la main avec son mari de longue date Baligh. C'est donc tout naturellement qu'ils ont fait ensemble le déplacement à Paris pour quelques jours afin de participer au salon Maison&Objet. En story Instagram, Sophie Ferjani a immortalisé son départ en partageant une rare photo d'elle et Baligh. Sur le cliché en noir et blanc, les époux toujours aussi amoureux et complices, prennent la pose à l'extérieur du Parc des Expositions, le sourire aux lèvres. (Voir notre diaporama). Nul doute qu'ils ont trouvé de nouvelles pépites et l'inspiration pour enrichir leur boutique de déco.

Après cette petite escapade parisienne, Sophie et Baligh ont certainement été ravis de retrouver leurs trois enfants, Achille (15 ans), Gabriel (11 ans) et Célestin (6 ans), auprès de qui ils passent le plus clair de leur temps libre. C'est nichés dans une luxueuse villa du sud qu'ils s'épanouissent, laquelle a été entièrement rénovée par Sophie Ferjani et son compagnon. "Moi qui rêvais d'une maison de famille, je l'ai trouvée. On est aussi bien dedans que dehors sur la terrasse. On est en harmonie avec l'espace et la nature", avait-elle confié pour Gala.