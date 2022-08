Sophie Ferjani mariée à Baligh depuis plus de 20 ans : rare apparition du couple, pour un jour particulier

Sophie Ferjani est toujours aussi amoureuse de son époux Baligh. Le 4 août 2022, la décoratrice d'intérieur de Maisons à vendre (M6) l'a prouvé en rendant hommage à leur union intacte alors qu'il s'agissait de leur anniversaire de mariage.

En story Instagram, la jolie rousse de 45 ans a dévoilé deux photos de son couple. Sur le premier cliché, Sophie Ferjani et Baligh s'enlacent au milieu d'un des décors typiques du Sud de la France, où ils sont installés dans une magnifique villa rénovée. Amoureuse, elle lui dépose un tendre baiser sur la joue. "Anniversaire de mariage aujourd'hui", note-t-elle sur l'image. La seconde photo les montre ensuite en train de profiter d'un moment tranquille à la plage. (Voir notre diaporama).

Sophie Ferjani et Baligh sont inséparables depuis déjà vingt et un an. En plus de partager leur vie personnelle, ils travaillent ensemble. En effet, ils ont ouvert leur magasin La Sélection il y a quelques années à Marseille. "Baligh, le mari de Sophie est aux manettes de La Sélection. (...) Il adore former les gens et les voir évoluer pour les aider à s'épanouir professionnellement. Un homme discret qui s'épanouit dans la mise en valeur de l'autre. Du travail de sa femme d'abord, mais aussi dans celui de ses autres collaborateurs", apprenait-on grâce à une publication Facebook postée en 2018.

Le couple a accompli un autre rêve : celui d'avoir des enfants. Ils sont les heureux parents de trois garçons : Achille (15 ans), Gabriel (11 ans) et Célestin (6 ans). C'est auprès d'eux qu'ils s'évadent et oublient l'euphorie de leur quotidien. Il y a quelques jours, Sophie Ferjani postait justement des images de leur été en famille dans "la maison du bonheur", comme elle l'a surnommée. Des instants précieux et inoubliables. "Mes fils... Tous les 3 riches d'une vraie personnalité, ils m'épatent, m'étonnent et me rendent si fière chaque jour ! Ils sont ma plus grande fierté et réussite. Une part de nous mais une grande part d'eux. Ils font que je n'ai plus peur de mourir parce qu'ils SONT. Gentils, sages, emphatiques, courageux, amoureux, forts, déterminés, autonomes", confiait-elle comme rarement à travers une publication Instagram.