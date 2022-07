Sophie Ferjani maman de trois enfants : rares images de sa tribu en vacances

On ne présente plus Sophie Ferjani. Voilà déjà quatorze ans qu'elle accompagne Stéphane Plaza aux quatre coins de la France pour l'émission Maison à vendre de M6. En qualité de décoratrice et architecte d'intérieur, elle vient en aide à des familles en détresse. En parallèle, la jolie rouquine de 45 ans gère sa propre boutique de décoration à Marseille, où elle est installée dans une villa incroyable rénovée par ses soins. Des projets qui occupent énormément de son temps mais pour Sophie Ferjani, le plus important reste bien sûr sa famille.

Mariée à Baligh depuis plus de 20 ans, elle a accueilli avec lui trois enfants, que des garçons : Achille (15 ans), Gabriel (11 ans) et Célestin (6 ans). Et c'est auprès d'eux qu'elle s'évade et oublie l'euphorie de son quotidien lors des grandes vacances. Sur Instagram lundi 25 juillet, Sophie Ferjani a accepté de partager en images quelques instants de son été, qu'elle passe en partie dans le Loire et Cher où est située une maison familiale. "La maison du bonheur", comme elle l'a surnomme en légende. Sur les images, on aperçoit ses enfants en train de prendre du bon temps en extérieur, au milieu de la nature, dans les bois, près des chevaux et des ânes, s'amusant sur un trampoline ou encore lors d'une soirée rafraîchissante au cinéma avec leur père Baligh. La fratrie est accompagnée d'autres enfants, peut être leurs cousins.