Sophie Ferjani mariée à Baligh depuis plus de 20 ans : le contrat très spécial qu'elle lui a fait signer

En juillet 2022, M6 présentait un nouveau programme intitulé Tout changer ou déménager. Le premier épisode avait alors été suivi par plus de 2,8 millions de personnes. Et vendredi 13 janvier, c'est un un second numéro qui a été diffusé. Comme précédemment, Stéphane Plaza vient en aide à des familles partagées entre l'envie de totalement réaménager leur maison ou celle de la quitter pour s'installer ailleurs. Pour les aider à trancher, l'agent immobilier sollicite sa bonne amie Sophie Ferjani avec qui il travaille depuis quinze ans sur l'émission Maison à vendre. La désormais bien connue architecte et décoratrice d'intérieur continue donc de multiplier les projets, alors même qu'elle a déjà un quotidien très chargé.

Lorsqu'elle ne tourne pas pour la télévision, Sophie Ferjani gère notamment un concept-store de décoration à Marseille où elle vit. Une entreprise qu'elle a fondée avec son mari Baligh. "C'était vraiment un projet de vie avec mon mari Baligh. Ça faisait une grosse dizaine d'années qu'on réfléchissait à ce projet. (...) Il vient de la grande distribution. Son métier est d'acheter des produits et gérer une entreprise. Moi, je suis décoratrice et architecte d'intérieur. (...) Il y a six ans, on a donc créé notre propre magasin où on peut acheter des petits objets déco, du mobilier, de la peinture. On s'éclate vraiment", a-t-elle confié lors d'une interview pour Gala.

J'avais vraiment peur

Et s'ils s'éclatent autant, c'est parce que Sophie Ferjani a imposé quelques règles. "Nous sommes mariés depuis 21 ans. On sait déjà qu'on se supporte et qu'on est passé par plein de trucs dans la vie. Il y a eu beaucoup de décisions entre les enfants. Du coup, on savait que ça matcherait. Mais, je lui ai dit : 'Mon pote, on va signer une charte de non-engueulade et dire qui fait quoi'", s'est-elle amusée à révéler. Un point néanmoins essentiel aux yeux de la jolie rouquine : "J'avais vraiment peur car chacun veut un peu dire : 'Je connais très bien mon métier ! Ben moi aussi !' Or, il ne faut pas empiéter sur les plates-bandes de l'autre. Lui, il sait gérer, acheter, faire les comptes. Moi, je fais les sélections de produits. On a chacun nos pauses de travail pour ne pas se marcher sur les pieds. Et ça se passe bien !"

Complémentaires au niveau professionnel, Sophie Ferjani et Baligh le sont aussi avec leurs enfants, Achille (15 ans), Gabriel (11 ans) et Célestin (6 ans), dont ils sont très fiers. "Les enfants, c'est la raison de vivre. J'ai comme l'idée de plus avoir peur de mourir parce qu'ils sont là. Je sais que j'ai fait mon job, j'ai transmis quelque chose. Mon bonheur, c'est de les voir s'épanouir dans la vie (....) Quand je les regarde, je souris tout le temps. Ils m'épatent, je les trouve super ! Ils grandissent et je trouve ça génial", s'est-elle émue.