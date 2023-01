"Tu peux fermer ta gueule un peu" : Johnny a dû calmer Sylvie Vartan face à une actrice, dont elle était jalouse

Jean-Jacques Debout a décidé de se raconter à travers son ouvrage La couleur des fantômes (éd. Talents Éditions). L'occasion de découvrir et redécouvrir de nombreuses anecdotes sur les stars des années Yéyé. Ils sont nombreux à avoir fréquenté le mari de Chantal Goya, au fil du temps. L'auteur-compositeur rapporte ainsi quelques folles anecdotes qu'il a vécues avec de nombreuses personnalités, de Sylvie Vartan – et leur étonnante brouille – à Grichka Bogdanoff – qui a aimé la même femme que lui –, mais aussi Johnny Hallyday et Serge Gainsbourg. Et Johnny, dont Jean-Jacques Debout a été très proche, se retrouve au coeur de nombreux récits de ce livre.

Notamment lorsqu'il était en couple avec Sylvie Vartan, avec laquelle il a eu David Hallyday. Mais le playboy plaisait naturellement à d'autres femmes et parmi elles des célèbres. En effet, Marlene Dietrich "était folle" de Johnny, comme écrit par Jean-Jacques Debout. Et lorsqu'elle est venue avec ce dernier assister au concert de l'idole des jeunes, à l'Olympia en 1962, elle s'est naturellement mise sur son 31. En loge, l'artiste et Marlene Dietrich avaient parlé mode, un sujet qui leur tenait à coeur et sur lequel ils se retrouvaient. Mais ce n'était pas de Sylvie Vartan...

Marlene Dietrich t'a trouvée très mal habillée

Lorsque les deux femmes se sont rencontrées, Marlene Dietrich avait été quelque peu étonnée du look de Sylvie Vartan. "Si je sortais ainsi, je me fâcherais avec tous mes amis !", avait-elle laissé entendre, se demandant qui pouvait bien conseiller la chanteuse. Et Johnny n'avait pas manqué de faire savoir à sa compagne, les critiques de l'actrice germano-américaine. "Tu sais, Sylvie, Marlene Dietrich t'a trouvée très mal habillée", lui a-t-il fait savoir. Quelque temps plus tard, les deux femmes se retrouvaient à un dîner. Et Jean-Jacques Debout qui y était lui aussi présent se souvient que Sylvie Vartan était alors "très désagréable" avec celle-ci. Et Johnny n'avait pas manqué de l'engueuler. "Mais tu peux fermer ta gueule, un peu !", avait lâché celui qui est devenu ensuite papa de Laura Smet, Jade et Joy Hallyday.

Cela n'a pas calmé Sylvie Vartan qui n'a pas manqué de continuer de provoquer l'actrice, la faisant passer pour une "vieille". "On vous maquillait avec quoi dans vos beaux films en noir et blanc ?", lui avait-elle lancé. Pendant ce temps, Johnny Hallyday, lui, continuait inlassablement de faire du charme à Marlene Dietrich.