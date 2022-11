Sylvie Vartan "trahie" par un célèbre ami de Johnny Hallyday, qui l'a tant aimée : coulisses de leur surprenante brouille

Dans son ouvrage La couleur des fantômes (éd. Talents Éditions), Jean-Jacques Debout se livre à coeur ouvert. Connu pour sa franchise sans limite, l'époux de Chantal Goya, ne prend une nouvelle fois pas de pincettes et raconte les innombrables anecdotes ayant marqué sa vie, et celles de nombreuses autres personnalités célèbres qui ont croisé sa route. Et si l'on apprend que Brigitte Bardot était incapable de s'occuper de son fils, selon ses mots, on découvre également les coulisses de sa surprenante brouille avec Sylvie Vartan, qu'il a tant aimée. "Jean-Jacques est un traître", aurait signifié la chanteuse.

"Je voyais beaucoup Sylvie à l'époque, raconte Jean-Jacques Debout qui était un des plus fidèles amis deJohnny Hallyday. J'avais eu un coup de foudre pour elle... Johnny, au contraire, ne manquait pas de dire un mot désagréable sur elle dès qu'il en avait l'occasion. Il ne se gênait pas !" Et pourtant, alors que Jean-Jacques Debout se met à écrire pour celle qu'il aime tant, un soir "lors du dîner au sous-sol de l'hôtel dans la pizzeria", il "installe Sylvie en face de Johnny". "Et là... Tout d'un coup, le Johnny ne parle plus à personne. Il n'y en a que pour Sylvie. [...] J'ai aussitôt com- pris que j'avais perdu l'affaire. Comment lui en vouloir ? Sylvie était une petite Marylin Monroe à la française", écrit le mari de Chantal Goya. C'est ce soir là que le couple si mythique de ces années Yéyé est né.

J'ai décidé de couper les ponts.

Mais plus tard dans l'ouvrage, l'auteur-compositeur de 82 ans raconte ne plus avoir "aucun contact avec Sylvie Vartan". Que s'est-il donc passé entre eux ? C'est pourtant grâce à la mère de David Hallyday et Darina Scotti que Jean-Jacques Debout a pu participer à l'hommage de la Madeleine, comme il le fait savoir. "Malheureusement, Sylvie n'a pas apprécié l'une de mes déclarations à la télévision, explique-t-il. Elle m'a reproché d'avoir dit la vérité, puisque je n'avais fait que retranscrire les confidences de Johnny, au sujet des mariages d'artistes qui ne le rendaient pas heureux. J'avais expliqué que Johnny aimait le fait que Laeticia soit tout le temps auprès de lui, contrairement à ses précédentes compagnes (Sylvie qui était chanteuse, NathalieBaye qui était actrice...)."

Des propos qui n'ont pas plu du tout à Sylvie Vartan, à en croire ce dernier. "Ça l'a rendue folle et elle a aussitôt téléphoné à Chantal en lui disant : 'Jean-Jacques est un traître !', peut-on lire. Franchement, vous qui connaissez toute l'histoire puisque vous êtes en train de lire mon livre, je pense mériter tous les noms sauf celui de traître." Après ça, Jean-Jacques Debout a donc décidé de "couper les ponts". "Et je ne veux plus entendre parler de Sylvie Vartan. Je ne veux même plus écouter les chansons que je lui ai écrites. Ce n'est pas une question de rancune, mais elle a été trop loin", lâche le mari de Chantal Goya dans La couleur des fantômes.