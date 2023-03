"Tu peux rêver !" Caroline Margeridon (Affaire conclue) recadre deux nouveaux acheteurs redoutables... et sexy

Surprise ce mardi 28 mars 2023, dans Affaire Conclue, sur France 2. Deux nouveaux acheteurs, qui sont cousins et associés, ont fait leurs premiers pas dans l'émission de Sophie Davant. Et on peut dire qu'ils sont redoutables, au point que Caroline Margeridon les a mis en garde avant la vente d'un objet.

"Bonjour à tous, cherchez l'erreur dans cette salle des ventes. D'habitude, ils sont cinq acheteurs. Aujourd'hui, ils sont six", a lancé Sophie Davant en début d'émission. Puis, elle a présenté Léo et Baptiste Lefèvre, qui sont associés et cousins. Ils vont ainsi se partager un tabouret et rivaliser ensemble contre les autres acheteurs. Aujourd'hui, ce sont Caroline Margeridon, la rockstar Johan Ledoux, Marie du Sordet et Michel Bimier qu'ils ont affrontés. Et ils ont prouvé d'entrée de jeu qu'ils ne se laissaient pas faire.

Jean-Marc, un ancien commercial, est venu vendre un objet qu'il possédait depuis pas moins de cinquante ans. "J'aime bien, mais sans plus", a-t-il précisé à Sophie Davant. Il a ensuite été expliqué par la commissaire-priseur Marie Renoir qu'il s'agissait d'une cave à liqueur en métal doré et cristal taillé. Un objet caractéristique du XIXe siècle qui a été estimé à 150 euros.

Caroline Margeridon met en garde les nouveaux acheteurs

L'homme de 65 ans s'est ensuite rendu à la salle des ventes. Caroline Margeridon a très vite présenté les nouveaux acheteurs à Jean-Marc. "Ils ont l'air assez redoutables. Ils viennent de Caen, mais ils ont une boutique à Paris dans le 9e. Nous, on est les anciens, donc on va les manger tout cru", a-t-elle précisé. La belle blonde de 56 ans ne comptait en effet pas se laisser faire, d'autant plus qu'elle était très intéressée par la cave à liqueur du vendeur. Le souci ? Léo et Baptiste l'étaient tout autant. En le constatant, elle leur a donc lancé : "Ça tu peux rêver, parce que c'est ma marchandise." S'en est ensuite suivie une bataille qui aurait pu être interminable tant les cousins et l'acheteuse ne souhaitaient pas lâcher le morceau.

Au final, Caroline Margeridon a accepté de le leur céder, pour faire un cadeau aux petits nouveaux. Léo et Baptiste Lefèvre se sont donc appropriés l'objet pour... 900 euros. On peut dire que Jean-Marc a fait une sacrée affaire.