"Tu risques de tuer ton bébé" : Laura Calu évoque les "angoissants" commentaires qu'elle a reçus

La vie de Laura Calu a pris un autre sens le 30 août 2021. Ce jour-là, l'actrice de Scènes de ménages (M6) a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon (dont on ignore le prénom) né de ses amours avec Arthur Chevalier. Interrogée par Konbini, elle a évoqué les conseils intrusifs et les commentaires qu'elle a pu recevoir avant son accouchement.

L'interprète de Maeva, la colocataire d'Huguette et Raymond, a partagé sa grossesse sur Instagram. Ses abonnés ont pu découvrir plusieurs photos de la jeune femme avec son ventre arrondi. Et certains n'ont pu s'empêcher de faire des commentaires "négatifs et angoissants", de quoi agacer Laura Calu qui n'avait pourtant rien demandé. "Tu verras tu ne dormiras plus, tu verras tu ne te laveras plus jamais les cheveux, tu n'auras plus le temps de voir tes amis, de boire un verre", a-t-elle notamment pu recevoir.

Et le jour où elle a posté une photo sur laquelle elle était à plat ventre, datant du début de la grossesse, on lui a dit : "Tu ne devrais pas te mettre à plat ventre, tu risques de tuer ton bébé". Très au fait de ce qu'il pouvait se passer durant la grossesse ou l'accouchement, elle n'avait pas besoin qu'on ne lui répète que des choses négatives. Elle aurait préféré qu'on lui dise : "T'inquiète ça va aller" par exemple.

Fort heureusement, Laura Calu "s'est conditionnée pendant neuf mois à ce que ça se passe bien" et à se faire confiance. Pour cela, elle a vite arrêté de lire toutes les critiques et les conseils un peu avant son accouchement, pour "rester dans une bulle positive". Un choix qui l'a beaucoup aidée. Et elle a bien vu que chaque cas était différent puisqu'elle n'a pas vécu l'accouchement que certains avaient décrit.