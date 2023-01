"Un an que tu ne baises pas" : Malika Ménard attaquée sur sa vie sexuelle, elle réplique

Ce dimanche 29 janvier 2023, Malika Ménard avait envie d'échanger avec ses abonnés sur Instagram. "Vous voulez qu'on discute ou on continue à lire ?", leur a-t-elle ainsi demandé, avant d'organiser un petit question-réponse avec eux. Et après avoir répondu "Oui", à la question "Toujours célibataire ?", précisant au passage que cela fait un an et demi, la Miss France 2010 a reçu un message culotté de la part d'un internaute. "Un an que tu ne baises pas", a écrit ce dernier, sans aucune vergogne.

Ce à quoi l'ex-reine de beauté a répondu : "Cher follower, je suis tout à fait reconnaissante du fait que vous vous souciez de ma vie intime. Par célibat, j'entendais l'absence d'engagement, investissement sentimental et émotionnel. En espérant que cela ait pu vous éclairer. Cordialement". Ce qui a le mérite d'être clair, donc...

On s'aime d'une autre façon

Pour rappel, c'est en août 2021 qu'elle officialisait sa rupture avec son amoureux Christophe. "Je refais connaissance avec moi-même, je me recentre, je me redécouvre... et toute cette longue liste de mots en 're' qui font du bien à l'âme", écrivait-elle sur ses réseaux sociaux. Un charmant restaurateur, qu'elle avait présenté publiquement pour la première fois en décembre 2020 lors de son apparition dans l'émission de Cyril Lignac Tous en Cuisine.

Mais pour en revenir à sa discussion avec ses abonnés ce dimanche, Malika Ménard fut également interrogée sur ses rapports avec un autre ex-compagnon : le footballeur Benoît Costil. "Toujours amoureuse ?", s'est notamment demandée une fan, avant que la jolie brune ne mette fin à une quelconque rumeur concernant sa relation avec le sportif : "Ça fait 13 ans qu'on est séparés et surtout 25 ans qu'on se connaît. Alors on s'aime d'une autre façon comme les membres d'une même famille. Beubeu, c'est mon gars sûr, c'est la mif. C'est surtout l'une des plus belles âmes que je connaisse. Une personne avec des valeurs dans une époque qui les perd". Une réponse qui là aussi, est sans équivoque.