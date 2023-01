"Un combat admirable" : Anne-Sophie Lapix, son mari frappé par le cancer, elle prend la parole

Même si elle n'en parle que très peu, concentrée sur son métier de journaliste, Anne-Sophie Lapix n'oublie jamais d'être présente pour soutenir son mari, le puissant chef d'entreprise Arthur Sadoun, dans les bons, comme dans les mauvais moments. Et ces derniers temps, c'est une épreuve très difficile que celui-ci a traversée : une tumeur cancéreuse des amygdales, causée par le papillomavirus, une maladie sexuellement transmissible.

Aujourd'hui soigné, le gérant du groupe Publicis a décidé de se battre pour normaliser le cancer dans le monde du travail, mais aussi pour pousser les jeunes à se faire vacciner contre cette MST évitable. "D'un point de vue personnel, cela expose votre famille. D'un point de vue professionnel, cela montre une vulnérabilité dans une industrie ultra-compétitive", avait-il expliqué. Et sa femme ne pourrait être plus fière : dans une rare interview au magazine Télé-Loisirs, celle-ci a salué son action et sa prise de parole.

"Je n'ai pas l'habitude de parler de ma vie privée, mais c'est un combat que je trouve admirable, a-t-elle expliqué. Il y a une sorte de mise à nu quand vous parlez d'une chose aussi intime que la maladie. C'est courageux et cela fait bouger les choses. Il a transformé cette épreuve en leçon de vie et en volonté d'être utile. Je suis admirative de cela."

Une famille soudée derrière lui

Une femme fière, donc, de l'homme qui partage sa vie depuis 2008 et qu'elle a fini par épouser en 2010. Et qui, depuis cette annonce, a fait vacciner ses deux fils, Esteban et Aurélien (20 et 17 ans), nés d'une première union, ainsi que sa belle-fille, la fille du publicitaire, âgée de 19 ans. Trois ados qui grandissent discrètement, loin des caméras, en restant tout de même la priorité de leur famille.

"Je les vois une heure le matin et une heure le soir. J'ai refusé des propositions, comme une interview matinale, pour maintenir ce lien avec eux. Mes enfants passent avant tout", avait confié la présentatrice du JT en 2015, déjà à Télé-Loisirs. Maintenant qu'ils ont grandi, cependant, on imagine qu'elle se permet plus d'absences, surtout que le 20H, dont elle a les commandes depuis 2017, est une grosse machine.

D'ailleurs, ses fils et son mari seront sûrement très fiers de la voir à nouveau en Ukraine le 16 février prochain : pour une édition spéciale consacrée à un an de guerre, la journaliste retournera à Kiev, où elle avait déjà présenté un journal en mars dernier.