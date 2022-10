"Un de mes enfants a été violé" : Lio, larmes aux yeux, révèle des faits terribles

A 60 ans, Lio, chanteuse aux titres cultes et à la bonne humeur contagieuse, a révélé un autre visage lors d'une émission télévisée. L'artiste a fait part de terribles souffrances subies par un de ses six enfants en interview pour un documentaire diffusé sur Melody TV le 10 novembre et que France Dimanche a pu regarder en exclusivité. Une blessure de plus pour cette maman dévouée de six enfants.

Mère de Nubia, 35 ans, Igor, 28 ans, Esméralda, 27 ans, Garance et Léa, 23 ans et enfin de Diego, 19 ans, nés de quatre pères différents, Lio a bâti une belle famille nombreuse. L'interprète de Banana Split a de quoi se réjouir de sa belle progéniture, mais elle n'élude pas les douleurs. Ainsi, elle explique devant les caméras de Micro Miroir pour Mélody TV avoir le coeur brisé si l'un de ses enfants souffre. Les yeux emplis de larmes, elle poursuit : "Il y a un de mes enfants qui s'est fait violer. C'est très difficile pour cet enfant." Face à ce traumatisme, mère et enfant sont actuellement en procédure pour que l'agresseur puisse être condamné.

Un drame qui en fait certainement ressurgir d'autres. Lio a elle-même été victime d'une agression sexuelle par un proche. Les faits se sont produits lorsqu'elle était enfant, âgée de 10 ans précisément, et qu'elle se trouvait au côté de sa petite soeur de 3 ans à l'époque, Helena Noguerra. "Jamais personne n'a nommé ça un viol et moi, je me suis rendu compte il y a deux ans que j'ai été violée. J'ai mis ce mot là-dessus. Et depuis rien ne va", avait-elle confié à Télé-Loisirs.

Dans l'émission Hors Piste présentée par Thomas Sotto sur France Inter, Lio avait confié à coeur ouvert ses difficultés familiales, concédant avoir parfois plus pensé à elle qu'à ses enfants : "J'étais tous les jours confrontée à leur énorme souffrance, sans savoir toujours comment y répondre. Et, certainement, en n'y répondant pas à la hauteur de ce que mérite chaque enfant. Et, aussi, parce que j'ai un métier qui me fait bouger. Je suis avec eux, mais pas coupable. Je me sens responsable de beaucoup de choses et ils ont des comptes à me demander. Je suis là pour leur répondre. C'est leur droit le plus légitime. (...) Mais je n'ai aucun regret."

