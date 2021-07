Lio : Sa fille Nubia dévoile ses talents à la pole dance

Méticuleuse, créative et organisée, Nubia, l'aînée de la famille, fait la fierté de sa maman. "Nubia est une fille très carrée. Elle a compris qu'il fallait qu'elle s'impose des structures dans une famille où il n'y en avait pas. Je suis née le 17 juin. Eh bien, chaque 17 juin, à minuit et une minute, je reçois un SMS : 'Bon anniversaire, maman !'. Elle a toujours su trouver des repères. Aujourd'hui, elle vient de décrocher un travail d'assistante attachée de presse. Elle est très sérieuse, méticuleuse et organisée, et je suis fière d'elle", avait complimenté Lio auprès de Paris Match en 2013.

Rappelons que Lio est maman de six enfants. Tout d'abord Nubia (33 ans), né de ses amours avec le producteur Michel Esteban, puis Igor (27 ans), issu de sa relation avec le metteur en scène Alexis Tikovoï, Esmeralda (26 ans), dont l'identité du papa n'est pas connue, puis les jumelles Garance et Léa (21 ans), nées de sa relation abusive et violente avec le chanteur Alexis Zad. Enfin, Lio avait donné naissance à un fils prénommé Diego (17 ans).