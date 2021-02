Lio maman de 6 enfants : qui sont-ils et qui sont les papas ?

Son succès n'est plus à faire. Les brunes comptent pas pour des prunes, Banana Split, Amoureux solitaires, Fallait pas commencer... Lio est une chanteuse connue et reconnue. Elle est aussi la mère de six enfants, nés de quatre pères différents. Nubia (33 ans), Igor (27 ans), Esmeralda (26 ans), les jumelles Garance et Léa (21 ans) et Diego (17 ans) forment une belle petite famille. Zoom sur cette fratrie pas comme les autres.

Six enfants de quatre pères différents, des identités gardées secrètes

L'aînée, Nubia, est née des amours de la star avec Michel Esteban, un graphiste, photographe, entrepreneur, éditeur ou encore producteur. L'homme d'affaires est également le rédacteur en chef du magazine Rock News et le cofondateur, avec Michael Zilka, du label discographique indépendant ZE Records.

Des années après la naissance de sa première fille, Lio rencontre Alexis Tikovoï, un metteur en scène de théâtre. Ensemble, ils vivent une belle histoire d'amour et accueillent leur fils Igor. Très peu d'informations fuitent sur le couple et leur enfant. Mais très peu de temps après, Lio donne naissance à Esmeralda, dont l'identité du père reste pour l'heure inconnue.

Lio retrouve l'amour dans les bras du chanteur Alexis Zad, avec qui elle a deux filles, les jumelles Garance et Léa. Mais l'amour vire à la haine lorsque la star est victime de violences conjugales. En 2013, dans les colonnes de Paris Match, elle racontait avoir quitté son bourreau par crainte. "Je me suis enfuie de la maison avec mes enfants, tellement j'avais peur ! (...) J'étais terrorisée", lâchait-elle. Après ce cauchemar, à l'âge de 40 ans, Lio donne naissance à son dernier enfant, le jeune Diego. Là encore, elle ne s'affiche pas avec le papa...

Lio abstinente depuis des années

Aux dernières nouvelles, Lio ne cherche plus l'amour. Ses six enfants lui en donnent certainement bien assez. "Je suis en abstinence depuis que j'ai 50 ans, je ne couche plus", avait-elle déclaré sur France Inter en septembre dernier. Le sexe, c'est fini pour elle qui garde de mauvais souvenirs de certaines relations passées.

De son rôle de mère, elle en est fière. Mais elle admet avoir peut-être fauté par moments... "Je pensais que ce serait facile pour eux, à partir du moment où on était dans le dialogue et dans l'amour, d'assumer les frères, les soeurs et les papas différents. Il s'avère que non. Il faut beaucoup plus que le discours de l'amour, il faut poser des actes constructeurs. (...) Moi je suis une enfant de 68, d'une génération pour laquelle les règles étaient mal vues", avait confié Lio à Gala.