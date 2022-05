Lio bouleversée par la souffrance de ses 6 enfants : "Je me sens responsable"

Lio est l'une des stars de la chanson française. Ses titres les plus emblématiques traversent les générations et continuent d'entraîner dans la danse ses plus grands fans. Ces derniers sont sans doute ses enfants. Mère de quatre filles, Nubia, 33 ans, Esmeralda, 25 ans, Garance et Léa, 21 ans et deux garçons, Igor, 27 ans et Diego, 17 ans, Lio, également comédienne, a fait de touchantes confidences au micro de France Inter ce dimanche 22 mai dans l'émission Hors-Piste présentée par Thomas Sotto.

Si tout se passait plutôt bien pour Lio durant l'entretien, elle s'est finalement laissée submerger par l'émotion. Ses enfants sont nés de quatre pères différents, un schéma familial qui a laissé quelques séquelles : "Ils vont bien. Je n'en reviens pas. Ça a été si dur pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années... Ils n'allaient pas bien" a-t-elle avoué, des trémolos dans la voix. En cause, les multiples critiques dont elle a pu faire l'objet et qui, si elle n'en a pas vraiment souffert, ont eu des conséquences sur la vie de sa famille.

Lio le sait, Nubia, Esmeralda, Garance, Léa, Igor et Diego n'ont pas toujours été à l'aise avec la manière de vivre l'amour de leur maman : "J'étais tous les jours confrontée à leur énorme souffrance, sans savoir toujours comment y répondre. Et, certainement, en n'y répondant pas à la hauteur de ce que mérite chaque enfant. Et, aussi, parce que j'ai un métier qui me fait bouger. Je suis avec eux, mais pas coupable. Je me sens responsable de beaucoup de choses et ils ont des comptes à me demander. Je suis là pour leur répondre. C'est leur droit le plus légitime. (...) Mais je n'ai aucun regret."

Cette responsabilité, Lio l'évoquait déjà en 2014. L'artiste confessait avoir plus pensé à elle qu'à ses enfants sur le moment : "J'ai le droit de tomber amoureuse, de faire des enfants avec qui je veux, de me séparer vingt fois, de vivre plusieurs amours, de vivre plusieurs vies, d'être plusieurs femmes. Et j'ai tellement porté ça en avant que mes enfants, derrière, je ne les ai pas regardés." Espérons pour elle qu'ils lui aient pardonné depuis.