Diaporama : Lio bouleversée par la souffrance de ses 6 enfants : "Je me sens responsable"

Lio - "Grace Kelly 90 Years", exposition hommage à la princesse Grace de Monaco pour le 90ème anniversaire de sa naissance au Musée des Colections des voitures princières à Monaco le 18 avril 2019. L'artiste plasticien niçois Stéphane Bolongaro a investi le Musée des Colections des voitures princières à Fontvieile, avec une cinquantaine d'oeuvres de peintres et plasticiens à qui il a demandé de créer spécialement une oeuvre en hommage à la Princesse Grace. L'exposition était une surprise pour le prince. L'exposition sera ensuite ouverte au public pendant 15 jours et voyagera ensuite vers différents états des Etats-Unis demandeurs de cet hommage. © Bruno Bebert/Bestimage

17 / 23

Exclusif -Lio - Enregistrement de l'émission "Duos Mystères" à la Seine Musicale à Paris, qui sera diffusée le 26 février sur TF1. Le 1er février 2021 Pour la première fois à la télévision, les plus grandes stars acceptent de monter sur scène pour chanter un duo...sans savoir avec qui elles vont le partager ! Bienvenue dans un cache-cache musical inédit où les artistes et le public iront de surprises en surprises ! Pour chaque duo, les 2 artistes répètent seuls de leur côté, arrivent sur scène sans se croiser et prennent place de part et d'autre d'un mur écran. Ils commencent à chanter alors qu'ils ne savent toujours pas qui est avec eux sur scène ! Leurs voix vont se mêler avant même que les 2 personnalités ne se soient vues ! Sauront-elles se reconnaître ? Comment réagiront-elles quand le mur se lèvera enfin ? Dans " DUOS MYSTERES " tout commence par un jeu avant de basculer dans l'émotion ... Car, bien sûr, tous ces duos mystères ne sont pas associés par hasard ! Les artistes qui partageront la scène sont tous unis par une histoire forte ! Nous allons vous raconter ces histoires, ces parcours de vie, ces liens d'amitié, d'amour ou d'admiration... Le téléspectateur assistera aux premières loges à ce duo unique : il est le témoin privilégié d'une rencontre artistique aussi excitante qu'inattendue. Mais surtout, il pourra lui aussi jouer : pour la plupart des duos, on ne lui dévoilera qu'une seule des deux célébrités et il devra reconnaître à sa voix uniquement l'artiste mystère ! Tendez bien votre oreille ! Saurez-vous deviner avec qui chacune des personnalités partagera l'affiche ? Quelle sera l'émotion des artistes lorsqu'ils se découvriront enfin ? © Gaffiot-Moreau / Bestimage