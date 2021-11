"Une autre femme m'aurait quitté cent fois !" : Frédéric François marié depuis 50 ans, se confie

Le 30 octobre 2021, Frédéric François se produisait une nouvelle fois sur la scène de l'Olympia à Paris, après avoir été tenu loin de son public à cause de la pandémie de coronavirus. Un show annonciateur d'une tournée l'an prochain, pour soutenir son nouveau disque de duos avec une quinzaine d'invités, attendu en janvier. Lors de ce concert, les VIP avaient répondu à l'appel (Michel Drucker, David Ban, Michèle Torr, Jean-Baptiste Guégan...) et son clan était là, à commencer par sa fidèle épouse.

Frédéric François (71 ans) a déjà traversé un demi-siècle de mariage avec Monique ! "Ma femme, d'origine polonaise, enfant de mineur comme moi et issue d'une famille de douze frères et soeurs, habitant la même rue que moi. Elle a été la première à m'encourager quand elle me voyait avec ma guitare composer mes premières musiques. Elle m'a soutenu, accompagné dans ma carrière", dit-il dans les pages de France Dimanche. Monique a ainsi vu son mari enchaîner les succès (Je t'aime à l'italienne, Mon coeur te dit je t'aime...) et les concerts mais a aussi été la témoin de groupies déchaînées ! "Ce n'était pas facile à l'époque de vivre avec un chanteur à minettes. Elle a été mon pilier. Une autre femme m'aurait quitté cent fois !", ne manque pas de souligner le chanteur.

Avec son épouse, Frédéric François a eu quatre enfants : Victoria, Vincent, Gloria - qui avait été admise en soins intensifs à cause de la Covid-19 au printemps dernier - et Anthony. Le couple a aussi eu la douleur de perdre des jumeaux. Dans les pages de Nous Deux, en 2020, le chanteur évoquait déjà son solide mariage avec Monique et déclarait alors : "Je suis fou de ma femme depuis cinquante ans. Nous faisons en sorte que chaque moment qui passe soit important. (...) Nos sentiments sont devenus plus forts grâce aux enfants. Nous sommes des piliers pour soutenir notre famille. Il faut qu'ils nous voient comme des modèles."

France Dimanche, édition du 12 novembre 2021.