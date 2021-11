"Une balle dans la tête" : Qui est Jean-Christophe Lagarde, celui qui a dérapé en direct sur Eric Zemmour ?

Agé de 54 ans et engagé en politique depuis 1987, Jean-Christophe Lagarde a été le maire de Drancy (93) - ville où a grandi Eric Zemmour - de 2001 à 2017 et député de la 5e circonscription de la Seine-Saint-Denis depuis 2002. Membre de l'UDF et soutien de François Bayrou pendant la campagne présidentielle de 2007, il a rejoint ensuite le Nouveau Centre, puis fondé en 2012 le parti de centre droit Force européenne démocrate. Il rejoint en parallèle l'Union des démocrates et indépendants (UDI), lancée par Jean-Louis Borloo et dont il est devenu président en 2014. Marié avec Aude Lavail-Lagarde, ancienne militante de l'UDF du Languedoc, élue conseillère départementale de Seine Saint-Denis en 2015, c'est elle qui lui a succédé à la mairie de Drancy en septembre 2017.

Ce n'est pas la première fois que Jean-Christophe Lagarde fait polémique et de nombreuses affaires judiciaires ont marqué sa réputation. Il a été ainsi condamné en décembre 2012 à 5 000 € d'amende pour attribution illégale de marché public, dans le cadre confidentiel d'une procédure de plaider-coupable à Paris et a été condamné en mars de cette année pour procédure abusive contre un conseiller municipal d'opposition de Drancy. Selon Europe 1 et durant la même période, ses proches auraient signalé une tentative de suicide, après avoir été placé garde à vue pour détention d'armes. Il s'en était ensuite expliqué au Parisien, démentant d'avoir voulu mettre fin à ses jours. Dans les médias, il avait notamment fait controverse en 2020 lors que, pour répondre à une enquête du Point sur le communautarisme dans laquelle il était mis en cause, il avait répondu avec un communiqué de presse qui citait sciemment le ministre de la propagande nazi, Joseph Goebbels : "Plus le mensonge est gros, plus il passe." Si le député s'en servait pour montrer à quel point le mensonge est une arme pour embrigader l'opinion, cette phrase s'est évidemment retournée contre lui.

Eric Zemmour, jugé lui-même pour provocation à la haine

Ce 21 novembre 2021, Eric Zemmour et ses soutiens ont bien évidemment réagi à cette attaque. Le principal intéressé a ainsi écrit sur Twitter : "De toutes les racailles qui me prennent pour cible, tu n'es certainement pas la plus dangereuse, mais incontestablement la plus traîtresse."