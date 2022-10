"Une beauté physique" : Hugues Aufray revient sur le suicide de son frère à 27 ans

Hugues Aufray était l'un des invités du nouveau numéro de La boîte à secrets diffusé sur France 3 ce vendredi 28 octobre et présenté par Faustine Bollaert. L'interprète de Santiano était entouré de Chantal Ladesou et de Pierre Palmade.

Face à Faustine Bollaert, le chanteur de 93 ans s'est exprimé à coeur ouvert sur le décès de son frère aîné Francesco en 1955. Ce dernier a mis fin à ses jours... "Il avait juste un an de plus que moi. Je suis né en 1929 et il est né en 28. Mais il mesurait 25 centimètres de plus que moi. Maman l'avait baptisé Francesco à cause de St François d'Assise qui parlait avec les animaux. Je l'appelais Caco", a confié Hugues Aufray.

Le chanteur de 93 ans s'est souvenu de la relation qu'il entretenait avec son aîné qui était aussi un passionné de musique : "C'est lui qui m'a appris à lire et à écrire. Mon père était divorcé donc c'est lui qui l'a remplacé. Il était d'une beauté physique, il aurait fait une star mondiale. À côté de ça, il avait une voix naturelle d'opéra. Il a trouvé du travail dans une maison où on vendait des disques. Il a été repéré par un chanteur qui s'appelait George London et qui a décidé de l'emmener à New-York pour qu'il puisse faire une carrière aux Etats-Unis. À cette époque-là, mon frère a 27 ans, j'en ai 26 et il se suicide à Montréal."

Mon frère m'apprenait plein de choses

En ouvrant la boîte à secrets, Hugues Aufray a retrouvé une gourde qui lui a rappelé les bons moments passés avec son frère Caco : "Quand on était petits, mon frère m'apprenait plein de choses. On se baladait dans la montagne pour voir les animaux parce qu'il parlait aux bêtes. Il emmenait tout le temps la gourde."

Malgré sa brillante carrière artistique, Hugues Aufray préfère rester modeste vis-à-vis de son défunt frère. "Lorsqu'il s'est suicidé, je ne savais pas ce que j'allais devenir. Je n'avais pas du tout la vocation d'être un grand chanteur. Et je suis devenu modestement ce que mon frère aurait fait d'une façon beaucoup plus brillante", a-t-il conclu.

Durant l'émission, Hugues Aufray a notamment eu la surprise de recevoir la visite de la chanteuse Anne Sila qui a repris l'un de ses titres phares intitulé Céline.