"Une belle ville... avec beaucoup d'enc*lés" : Frédérick Bousquet, hors de lui, s'en prend violemment aux Marseillais !

Il y a des jours où on aurait préféré rester au lit et c'est certainement ce qu'a dû se dire Frédérick Bousquet ce matin lorsqu'il a constaté l'état de son scooter. Sur son compte Instagram, l'ancien nageur, suivi par près de 35 000 abonnés, vient de partager une photo de son scooter Piaggio et on peut voir qu'il a subi plusieurs dégâts à l'avant (la photo est à retrouver dans le diaporama). Alors qu'il l'avait certainement garé dans la rue, l'ex de Laure Manaudou a donc retrouvé son deux roues dans un bien sale état, ce qu'il l'a mis hors de lui. "Marseille est une belle ville... Avec beaucoup d'enc*lés quand même", peste-t-il en commentaire de sa photo.

Pour donner une idée de son état d'esprit sur le moment, Frédérick Bousquet ajoute la chanson Seine Saint-Denis Style du groupe NTM, avec la voix rocailleuse de JoeyStarr et il ajoute le hashtag "vénère" sur la photo. Pour redescendre en température, le papa de la grande Manon (12 ans) a trouvé une très bonne solution, comme il le montre dans sa story suivante. Près pour une grosse séance de musculation, il écrit : "Chacun sa thérapie", pour expliquer qu'il va passer sa rage en se faisant une grosse séance de sport. Le meilleur moyen d'évacuer la frustration pour le grand copain de Camille Lacourt, qui était plus qu'énervé après cette bien triste découverte.

Frédérick Bousquet en couple avec la belle Jessica

Pourtant, les choses vont très bien actuellement pour Frédérick Bousquet, qui a officialisé il y a quelques semaines de cela sa relation avec une superbe femme répondant au nom de Jessica Sow, mannequin de profession. "À toi, à nous et à notre amour", écrit-il sur la photo qu'il a partagée pour faire cette belle annonce. L'ancien champion de natation n'est donc plus un coeur à prendre et il va désormais pouvoir accueillir sa fille Manon pour les vacances et lui présenter sa nouvelle compagne. Également mère d'une jeune fille, Jessica travaille pour deux agences basées à Paris et Milan et elle a su faire chavirer le coeur du beau sportif.

Fortement énervé en matinée, espérons que Frédérick Bousquet retrouve calme et sérénité après sa grosse séance de sport !