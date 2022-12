Diaporama : "Une belle ville... avec beaucoup d'enc*lés" : Frédérick Bousquet, hors de lui, s'en prend violemment aux Marseillais !

Frédérick Bousquet et sa nouvelle compagne, Jessica Sow. © Instagram, fredbousquetswim

Laure Manaudou, Frédérick Bousquet (ex compagnon de laure Manaudou, ils sont parents d'une petite Manon née en 2010), Jérémy Frérot, son compagnon (en arrière plan, barbu) et son frère à droite, Florent Manaudou lors du gala de boxe organisé par Univent Production au Palais des Sports de Marseille le 24 mars 2018. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

8 / 13