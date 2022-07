"Une catastrophe !" : Nicolas Waldorf à l'antenne malgré un accident de scooter, il balance ! (EXCLU)

Il est l'une des stars de M6. Nicolas Waldorf est l'expert coiffure de l'émission de relooking Incroyables transformations. Avec l'experte maquillage Léa Djadja et l'experte stylisme Charla Carter, il chouchoute les participants au programme qui repartent la plupart du temps sous le charme de leur nouvelle apparence. Mais, parfois, tout ne se déroule pas comme prévu. C'est ce qu'il raconte en exclusivité pour Purepeople.com, en vidéo pour le format "10 secondes pour".

Le principe est simple : Nicolas Waldorf a 10 secondes pour répondre aux questions qui lui sont posées. A celle de savoir quelle est l'anecdote de tournage la plus improbable, le charmant brun issu d'une fratrie de quadruplés se livre sans filtre. "Il y a eu une fois où j'ai eu un accident de scooter. Ma jambe enflait tellement... Mais on ne pouvait pas rater de jours de tournage, il fallait que je sois là. Je savais très bien que ma présence était quand même importante", se souvient-il.

Mais Nicolas Waldorf souffrait. Et, d'un point de vue technique, sa présence semblait compromise. "Je ne rentrais plus dans ma chaussure, il a fallu l'enlever. J'avais la jambe qui enflait, c'était une catastrophe. Je ne pouvais ni me lever ni m'asseoir", confie-t-il à Purepeople.com. Mais la production n'est pas à court d'idées ! Pas question de révéler que le coiffeur est au plus mal. Les équipes ont ainsi usé de ruses afin de faire croire aux téléspectateurs que tout roulait. "Et en fait on faisait des plans comme si j'allais me lever alors que je ne pouvais pas me lever de ma chaise !", dévoile aujourd'hui la star.

Durant ce format vidéo, Nicolas Waldorf en profite pour évoquer bien d'autres sujets. Il se livre ainsi sur le pire relooking qu'il a réalisé au cours de sa carrière, balance sur son pire date ou encore révèle trois de ses qualités et trois de ses défauts. Aussi, en interview, il avait annoncé être en couple et a parlé comme rarement de ses années de galère, bien avant de connaître la gloire à la télévision mais aussi dans ses divers projets loin des caméras.