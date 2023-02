"Une collection de photos de poitrines" : Cyril Féraud fait d'étonnantes révélations dans Quelle époque !

Ce samedi 11 février 2023, Quelle époque ! était de retour en deuxième partie de soirée sur France 2. Comme toujours, Léa Salamé a réuni sur son plateau un panel d'invités différents, dont Clémentine Salarié, Dominique De Villepin ou encore Cyril Féraud. Ce dernier a eu l'occasion de faire le bilan de sa carrière de 20 ans déjà alors qu'il est âgé de 37 ans. Son succès, l'animateur le doit au jeu Slam, qu'il présente depuis 14 ans chaque après-midi sur France 3. Un jeu qui l'a fait devenir le "chouchou des mamies" comme l'a souligné Léa Salamé. Cyril Féraud a même écopé de l'étiquette "gendre idéal" par son public, ou encore par Michel Drucker qui voit en lui un digne successeur.

"Il y a un petit jeune sur France 3 que je trouve très doué. Celui qui fait Slam. Cyril Féraud. Lui, je le trouve très doué. Et il a une chose que les autres n'ont pas c'est que, alors qu'il a l'air d'un gamin, d'un adolescent, il plaît à la fois aux jeunes de sa génération, il est à la fois le gendre idéal, le petit-frère idéal, le fiancé rêvé, et le petit-fils idéal. C'est très très rare d'avoir les jeunes, les moins jeunes et les seniors et lui, il réunit tout ça", avait-il confié dans l'émission En aparté (Canal+) en février 2022.

On ne peut pas rêver de meilleur compliment

Une réputation qui lui colle à la peau mais qui rend très heureux Cyril Féraud. "J'espère qu'un jour tout ne va pas s'effondrer mais 'Gendre idéal', ça fait longtemps qu'on me le dit et on ne peut pas rêver de meilleur compliment", a-t-il déclaré dans Quelle époque !. Et d'ajouter : "Ce qui fait encore plus plaisir, c'est quand on reçoit des courriers et que je lis : 'j'aimerais avoir un fils comme ça', ou un grand frère ou un petit-fils..."

Léa Salamé l'a alors interrompu pour savoir s'il ne recevait pas aussi des messages de prétendants. "'J'aimerais avoir un mec comme vous', je le reçois pas mal sur Instagram ouais", a donc confirmé Cyril Féraud. Ce qui lui a également fait penser qu'il ne recevait pas que des compliments ou des déclarations amoureuses. "Je reçois de jolies photos aussi, j'ai toute une collection de photos de poitrine...", a-t-il révélé.