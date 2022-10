"Une grande pensée pour toi mon amour" : Nathalie Marquay rend un émouvant hommage à son mari Jean-Pierre

Voilà maintenant sept mois que Jean-Pierre Pernaut, star incontestée du journal de 13h de TF1 nous a quittés à l'âge de 71 ans. Toutefois, sa femme et veuve Nathalie Marquay, mère de ses deux enfants : Lou, 19 ans et Tom, 18 ans, continue de penser très fort à lui.

Et elle l'a prouvé une nouvelle fois ce vendredi 14 octobre où elle a posté dans sa story Instagram un extrait vidéo du documentaire Johnny Hallyday : souvenirs souvenirs diffusé le soir même sur France 3. On y voit une prestation de Johnny Hallyday en train d'interpréter son titre Je te promets en compagnie de trois chanteuses : Amel Bent, Lorie et Shy'm. Une chanson lourde de sens pour Nathalie Marquay. "J'ai une grande pensée pour toi mon amour. Toi, qui aimais tant cette chanson et qui aimais tant Johnny Hallyday. Je te promets...", a-t-elle commenté en s'adressant à son défunt mari. Jean-Pierre Pernaut et Johnny Hallyday ont tous deux succombé à un cancer du poumon. Le premier avait d'ailleurs rendu hommage au chanteur lors de sa mort dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre 2017 à l'occasion d'une édition spéciale sur TF1. "Quand on a appris sa mort, ça m'a touché autant que les gens qui nous regardaient. Pour moi, c'est vraiment l'un des moments les plus forts que j'ai vécus à la télé", avait-il déclaré à Télé Loisirs en décembre 2017.

Il est toujours présent partout

Dans le nouveau numéro de 50 Minutes Inside diffusé ce samedi 15 octobre sur TF1, Nathalie Marquay a fait découvrir en exclusivité sa nouvelle maison des Hauts-de-Seine dans laquelle elle avait prévu de s'installer avec son mari Jean-Pierre. Même s'il n'est plus là physiquement, sa veuve garde toute trace de son mari au point qu'elle a conservé ses objets fétiches. "Naturellement, il est toujours présent partout. Il y a des empreintes de Jean-Pierre partout. Ça, c'était super important pour moi. Je n'ai pas encore fini parce que j'ai plein de cartons en bas, donc j'ai plein de choses à lui et plein de souvenirs encore que je vais mettre aussi dans cette chambre", a-t-elle confié.