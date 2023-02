"Une merveilleuse fenêtre ouverte sur le monde" : Stéphane Bern ravi, il dévoile une grande nouveauté !

C'était une grande première en France, et même dans le monde. Lundi 30 janvier, au Carré d'Encre à Paris, Stéphane Bern a présenté le timbre Pif de la Poste, qui sera tiré à plus de 700 000 exemplaires entre le 23 et le 25 mars au salon philatélique de Paris (première oblitération et donc vente prévue pour le 27 mars). Il s'agit du premier timbre Strip (en 3 cases) qui raconte un gag.

Entre collages et peinture, l'artiste Benjamin Capdevielle a réalisé une performance en live, à l'occasion des 75 ans du magazine de bande dessinée. Christian Godard (90 ans) auteur mythique de Pif dans les années 70 et créateur de la jungle en folie, était également présent, tout comme un autre célèbre auteur du magazine : Mircea Arapu.

L'univers de la BD à l'honneur

L'homme politique Frédéric Lefebvre ainsi que d'autres dessinateurs comme Arnaud Hirlmacher ou Clem ( Placid & Muzo) ont également répondu à l'appel pour cet événement, qui pour information se tenait au lendemain de la dernière journée du festival de la BD l'Angoulême. "J'aimerais que ce timbre à l'effigie de Pif attire les jeunes vers la philatélie (art qui consiste à collectionner les timbres) car le timbre est une merveilleuse fenêtre ouverte sur le monde", a notamment déclaré Stéphane Bern lors de cet événement. Reste désormais à savoir si sa parole sera entendue !

A noter que le magazine Pif, en plus d'être innovateur avec ce nouveau timbre, est également très au fait de l'actualité puisque récemment, il interviewait Gilles Lellouche, dans le cadre de la sortie du dernier Astérix, réalisé par son ami Guillaume Canet . L'acteur a notamment révélé qu'il avait failli ne pas participer au tournage, parce qu'il avait "peur" de passer après Gérard Depardieu, qui a interprété Obélix au cinéma à plusieurs reprises. Mais il a finalement décidé d'affronter cette crainte, et ce grâce à sa fille Ava, fruit de ses amours avec Mélanie Doutey. "Tu te rends compte de la chance que t'as ?", lui a-t-elle dit. Aujourd'hui, il se rend compte qu'elle avait "totalement raison"!