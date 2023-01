Gilles Lellouche "aime profondément" Mélanie Doutey : ses rares confidences sur son ex et leur fille Ava dont il est "gâteux"

Heureux papa d'une petite fille prénommée Ava, née le 5 septembre 2009 (fruit de son amour avec son ex-compagne Mélanie Doutey), Gilles Lellouche est resté très proche de sa maman comme il le révélait aux journalistes de Marie Claire : "C'est la mère de ma fille, ma soeur, c'est ma famille, je l'aime profondément. J'aime l'idée de passer Noël avec elle...". "Avec Ava, je suis gâteux. Elle prend beaucoup de place dans ma vie, et c'est tant mieux" ajoutait-il à propos de leur fille avec beaucoup d'amour.

Interviewé dans les colonnes de GQ, l'acteur de 50 ans avait d'ailleurs révélé à quel point il était proche de sa fille, qui le suit partout : "Je fais mes courses, je cuisine, alors que je n'ai jamais vu mon père préparer quoi que ce soit. Je n'ai pas le souvenir d'être allé voir un match de foot avec lui. Moi, j'emmène ma fille partout où je vais." Très protégée depuis sa naissance, la jeune Ava était apparue avec son papa à Roland-Garros en 2022. Agée de 12 ans, la jeune fille était confortablement assise dans les gradins en pull Lacoste et lunettes de soleil. Un moment de complicité père-fille capturé par les photographes présents sur le court.

En couple avec Mélanie Doutey de 2002 à 2013, le comédien a vécu près de onze ans avec la jolie brune. Ensemble, ils ont joué dans plusieurs films notamment Narco en 2003, On va s'aimer en 2005 ou encore Les Infidèles en 2012. Restés en très bons termes, ils ont tourné La French de Cédric Jimenez un an après leur rupture, en 2014. "Ça m'a beaucoup arrangé parce qu'on a vécu dix ans ensemble et qu'on a une petite fille. Du coup, il y avait un travail d'intimité qui était déjà fait", avait confié l'acteur lors de la promotion du film. Plusieurs années plus tard, en 2018, il pense également à lui confier un rôle dans Le grand bain.

Je suis entouré de femmes !

Désormais en couple avec Alizée Guinochet - ils ont officialisé leur relation sur le tapis rouge du festival de Cannes, en 2015 - l'acteur forme une famille recomposée unie et soudée avec son amoureuse et leurs filles respectives. "À la maison, je suis entouré de femmes ! Je vis avec ma chérie, sa fille et la mienne, qui a 9 ans" expliquait-il à Version Fémina en 2018. Avec sa nouvelle chérie, il est devenu papa d'un petit garçon né le 13 novembre 2022.