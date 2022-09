"Une période intéressante arrive" : Roger Federer, papa de jumeaux, a déjà tout prévu pour son après-carrière

Le tennis perd une nouvelle légende et il sera bien difficile de remplacer Roger Federer dans le coeur des amoureux de la petite balle jaune. Il y a quelques semaines, c'est nul autre que Serena Williams qui tirait sa révérence après deux décennies à régner sur son sport, chez elle à New York, après un beau parcours à l'US Open. Il y a quelques minutes, le Suisse de 41 ans a fait l'annonce surprise à ses fans qu'il prendrait lui aussi sa retraite en 2022, à travers un beau et long message sur ses réseaux sociaux. Le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem a précisé qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la Laver Cup, qui se tiendra du 23 au 25 septembre prochain à Londres.

Un dernier au revoir forcément très attendu par les millions de fans de Roger Federer, certainement très émus par la nouvelle et les places de ce tournoi risquent de se vendre à prix d'or. "Il est temps pour moi de mettre un terme à ma carrière", a écrit le Suisse dans son communiqué. D'ici quelques jours, le tennisman aura donc tout le loisir de s'occuper de sa femme Mirka et de ses quatre enfants. Papa des jumelles Charlene et Myla, nées en 2009, il est également père de deux jumeaux, Leo et Lenny, nés en 2014.

Trouver la bonne mesure est un défi aussi bien pour les filles que pour nous, les parent

Dans une interview accordée au journal suisse il y a quelques mois, Roger Federer a expliqué que plusieurs défis l'attendaient au cours des prochains mois avec ses enfants. "C'est une période intéressante qui s'annonce (...) Elles (ses jumelles) ont tellement de choses en tête à cet âge. Tout cela n'est pas si simple", explique-t-il au Coopzeitung, comme relayé par le journal Blick. Il évoque ensuite le problème des téléphones portables pour les deux adolescentes et le temps qu'elles vont passer devant leurs écrans. iTrouver la bonne mesure est un défi aussi bien pour les filles que pour nous, les parents", précise le Suisse.

Concernant ses deux garçons âgés de 7 ans, les choses sont plus simples puisqu'ils "sont encore trop jeunes", selon Roger Federer. "Nous avons mis en garde les filles tellement de fois contre les dangers de toute sorte. Avec eux (les jumeaux), je suis maintenant beaucoup plus détendu. Je pars du principe que, d'eux-même, ils ne le feront pas (se mettre en danger, ndlr)", conclut le champion.

À quelques jours de prendre sa retraite, la légende Roger Federer sait qu'il ne s'ennuiera certainement pas à la maison et le challenge semble même lui plaire !