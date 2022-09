"Une profonde tristesse" : Laeticia Hallyday en deuil, un proche de Johnny est décédé

Le monde entier est plongé dans une période de deuil interminable depuis que la reine Elizabeth II a tiré sa révérence, le 8 septembre 2022. Mais Laeticia Hallyday a d'autres raisons de verser des larmes. Elle vient d'apprendre le décès d'un homme qui a beaucoup compté à ses yeux par le passé, et qui s'est notamment occupé du bien-être de feu son époux, le chanteur Johnny Hallyday. Le mercredi 14 septembre 2022, la jeune veuve de 47 ans a effectivement exprimé toute sa peine en partageant, sur les réseaux sociaux, un texte poignant et une photographie du disparu.

Mes pensées les plus profondes pour sa famille

"C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la disparition d'Ahmed Decante, explique sobrement Laeticia Hallyday. Pour ceux qui le connaissaient, Ahmed a officié pendant 28 ans au Zénith de Lille en tant qu'agent puis coordinateur de sécurité avec la société Athena Protection de Jimmy Reffas qui a géré aussi la sécurité de Johnny pendant plus de 30 ans. Je garderai en mémoire les grandes qualités humaines d'Ahmed, sa bienveillance, son expérience du métier, son regard sur Johnny et sur notre famille sans faille. Mes pensées les plus profondes pour sa famille."

Heureusement, avant d'apprendre cette difficile nouvelle, Laeticia Hallyday a eu le temps de recharger les batteries. Comme elle a l'habitude, la compagne de Jalil Lespert s'est envolée cet été en direction des Caraïbes, sur l'île de Saint-Barthélemy, là où elle avait pour habitude de passer des vacances d'exception avec Johnny Hallyday. Entourée de nombreux amis et de ses deux filles, Jade et Joy, la femme d'affaires a pu reprendre son souffle avant d'affronter la rentrée scolaire, et la rentrée tout court. Pendant ce séjour, elle a notamment célébré, avec émotion, l'anniversaire de sa grande aînée, qui est devenue majeure en fêtant ses 18 ans le 3 août dernier. Quant à sa petite soeur, elle a elle aussi soufflé ses bougies, le 27 juillet, en l'honneur de ses 14 ans. Nul doute que, de près ou de loin, Ahmed Decante ait eu une tendre pensée pour ses petites protégées...