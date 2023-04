"Une vraie preuve d'être amoureuse" : Julie de Bona fait de très rares confidences sur son mystérieux mari

Le 5 avril dernier, France 2 a lancé la saison 2 de sa série scolaire L'école de la vie. Cette année, exit Guillaume Labbé qui incarnait le personnage principal lors de la première saison et place à Julie de Bona. Elle joue Alexandra Delage, la nouvelle prof de français qui cherche à résoudre les problème de ses élèves, tout en étant tiraillée par ses propres soucis du quotidien.

Pour parler de ce nouveau projet qu'elle a accepté sans grande hésitation, Julie de Bona s'est entretenue avec Patrick Sabatier dans son émission L'invité en question sur Europe 1, dimanche 9 avril. Et en cours d'interview, le journaliste s'est permis quelques questions sur la vie privée de l'actrice. Plutôt secrète lorsqu'il s'agit de sa famille, Julie de Bona a néanmoins accepté d'évoquer son mari, dont elle se réjouit qu'il évolue dans un milieu totalement différent. "Je sors du plateau et j'ai la chance d'avoir un mari qui n'est pas acteur, et qui me dit toujours en sortant : 'Alors là, maintenant, on est à la maison, alors il n'y a plus d'actrice'", a-t-elle rapporté.

Je ne veux pas en parler plus que ça

Très heureuse à ses côtés, sans jamais révéler son identité, Julie de Bona n'aurait ainsi pu s'imaginer vivre une idylle avec un acteur. "Non, je ne crois pas. Mais il m'aide là-dessus. Ça m'aide énormément qu'il ne soit pas du métier et je ne veux pas en parler plus que ça, parce que justement j'arrive et c'est fini. Ça permet de fermer la porte professionnelle avec la vie privée qui arrive", a-t-elle confié. Et d'ajouter avec tendresse : "Avec lui, je suis moi-même, ça, c'est une vraie preuve d'être amoureuse".

Auparavant, la belle brune a connu d'autres relations mais, d'après ses dires, il n'y en a pas eu tant que ça. "Je n'ai pas eu beaucoup d'histoires, je suis une grande fidèle, donc je reste longtemps, je n'ai pas eu autant d'histoires que ça", a-t-elle reconnu. La plus importante reste celle qu'elle vit depuis un petit moment, avec son mari. Ensemble, ils ont eu le bonheur d'accueillir un petit garçon, dont elle garde le prénom secret, en août 2018.