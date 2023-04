Diaporama : "Une vraie preuve d'être amoureuse" : Julie de Bona fait de très rares confidences sur son mystérieux mari

1 / 13 "Une vraie preuve d'être amoureuse" : Julie de Bona fait de très rares confidences sur son mystérieux mari

2 / 13 Dimanche 9 avril, Julie de Bona était l'invitée de Patrick Sabatier dans l'émission "L'invité en question" sur Europe 1. Exclusif - Julie De Bona - Backstage de l'enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 8" à la Seine musicale à Paris, diffusée le 4 septembre sur TF1 © Gaffiot-Moreau / Bestimage © BestImage, Gaffiot-Moreau / Bestimage

3 / 13 Et, comme rarement, Julie de Bona s'est laissée aller à parler de sa vie privée avec son mari. Julie de Bona - Avant-première du film "Maestro(s)" au Cinéma UGC Normandie à Paris le 5 décembre 2022. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage © BestImage, Marc Ausset Lacroix / Bestimage

4 / 13 Un homme dont elle n'a jamais révélé l'identité et qui n'évolue pas dans le même milieu qu'elle. Julie de Bona au photocall de la série "Le souffle du dragon" lors de la 24ème édition du Festival de la Fiction TV de La Rochelle, France, le 17 septembre 2022. © Patrick bernard/Bestimage © BestImage, PATRICK BERNARD / BESTIMAGE

5 / 13 " Je sors du plateau et j'ai la chance d'avoir un mari qui n'est pas acteur, et qui me dit toujours en sortant : 'Alors là, maintenant, on est à la maison, alors il n'y a plus d'actrice' ", a-t-elle confié. Julie de Bona au photocall de "Les Combattantes" lors de la 24ème édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle, le 15 septembre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 13 Toujours très secrète, elle n'en dira pas plus, si ce n'est qu'elle est "elle-même" à ses côtés, preuve infaillible d'être "amoureuse" selon elle. Julie De Bona - Première de "La maison d'en face" lors de la 24ème édition du Festival de la Fiction TV de La Rochelle. Le 14 septembre 2022 © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

7 / 13 Julie de Bona et son mari ont accueilli un petit garçon en 2018, dont le prénom n'est pas connu. Julie de Bona - Avant-première du film "Top Gun Maverick" à l'UGC Normandie à Paris le 19 mai 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

8 / 13 Julie de Bona - Projection de la Mini-Série "Les Combattantes" diffuser sur TF1 au Gaumont Marignan à Paris le 5 septembre 2022. © Codic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

9 / 13 Julie de Bona au photocall du jury de la première édition du film de demain (FFD) au Ciné Lumière de Vierzon le 2 juin 2022. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

10 / 13 Julie de Bona au photocall de l'avant-première du film "C'est Magnifique !" au cinéma UGC Ciné Cité Les Halles à Paris le 31 mai 2022. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

11 / 13 Julie de Bona au village (Jour 3) lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022, à Paris, France, le 24 mai 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

12 / 13 Julie De Bona. Photocall lors de la 24ème édition du Festival des Créations TV de Luchon. Le 10 février 2022 © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage