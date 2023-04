"Vanessa était partie" : Double peine après avoir été largué, Florent Pagny a vécu "l'horreur"

Malgré la récidive de son cancer du poumon, Florent Pagny garde le sourire et continue à assurer la promotion de son autobiographie Pagny par Florent, paru le 5 avril 2023 aux éditions Fayard. Le chanteur de 61 ans a accordé une interview à Paris Match (édition du 6 avril). L'occasion de notamment revenir sur son histoire d'amour passée avec Vanessa Paradis.

L'histoire n'est pas secrète, c'est pour cette raison qu'il en a reparlé dans son autobiographie. Durant trois ans, Florent Pagny a vécu une divine idylle avec Vanessa Paradis (50 ans). Elle a débuté en 1989, la chanteuse et actrice avait alors 16 ans et lui 27, soit onze années de plus. À l'époque, l'ancien coach de The Voice connaissait enfin le succès, en plus d'être amoureux. "J'avais franchi toutes les barrières, tous les filtres. J'avais fini par exister. Après ça, je suis monté très haut, ça a duré trois ans et ensuite bang, je suis redescendu très bas...", a-t-il confié à nos confrères de Paris Match.

Et malheureusement pour Florent Pagny, l'amour s'est envolé comme son succès. Vanessa Paradis et lui ont rompu, une séparation qui a beaucoup affecté l'artiste. "À un moment, ça n'allait pas bien...Je n'avais plus de succès, je ne vendais plus, Vanessa était partie et mes potes étaient partis avec Vanessa. Ça a été l'horreur", a-t-il poursuivi. Mais, tout a changé lorsqu'il a fait une rencontre qui marque encore sa vie aujourd'hui. Celle d'Azucena, en 1993. "Puis, j'ai remonté la pente. Mais c'est la sortie de Caruso en 1996 qui a tout fait rebasculer", précise-t-il concernant le retour de son succès.

La rencontre qui a changé sa vie

Concernant sa rencontre avec Azucena Caamaño, Florent Pagny raconte qu'elle a eu lieu à Paris. "On traînait le soir avec une bande sympa. Les gens lui expliquaient que j'étais un 'chanteur fini'. Alors elle m'a demandé : 'Mais pourquoi ils disent tous que tu es fini !' J'ai dû admettre que c'était un peu vrai, que je m'étais planté. Je lui ai dit aussi : 'Si on reste tous les deux, je vais trouver la force pour revenir.' C'est ce qu'il s'est passé. Regarde, je suis encore là, elle aussi", a-t-il conclu.

En effet, Florent Pagny et Azucena forment toujours un couple. Ils se sont mariés en 2006 et ont eu deux enfants : Inca (né en 1996) et Aël (née en 1999). La belle brune a toujours été là pour lui dans les bons, comme les mauvais moments. Lors de sa bataille contre le Fisc par exemple ou plus récemment, lors de celle contre son cancer.