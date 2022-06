"Vous avez un vrai problème" : Iris Mittenaere attaquée sur son poids, réplique sans pitié

Trop, c'est trop ! Scrutées de toutes parts sur les réseaux sociaux, les stars font souvent l'objet de remarques et critiques désagréables de la part d'internautes. Sur le poids tout particulièrement. Ces piques n'épargnent personne, pas même Iris Mittenaere, élue Miss France et Miss Univers 2016. Ce lundi 27 juin, la reine de beauté est sortie de ses gonds. Dans sa story Instagram (voir diaporama), la compagne de Diego El Glaoui a posté l'un des messages qu'elle avait reçu d'un abonné, visiblement préoccupé par sa ligne sur une photo de la jeune femme en maillot de bain : "De plus en plus mince, de moins en moins de formes" peut-on lire sur le message.

Lassée de toutes ces remarques inutiles qui complexent et finissent par mettre les femmes mal à l'aise, Iris Mittenaere a tapé du poing sur la table pour mettre les choses au clair avec tout le monde : "Vous avez un vrai problème. Déjà, à chaque passage en maillot, il y a un commentaire. Soit j'ai pris du poids, soit j'en ai perdu. [...] Ceci est mon corps. Donc la manière dont il évolue ne concerne que moi. Et croyez-moi, il n'a pas fini d'évoluer."

Iris Mittenaere ne s'est pas arrêtée là : "Gardez votre salive. Vous ne réveillerez pas les vieux démons de mon adolescence avec vos commentaires. J'ai trop longtemps souffert d'être le squelette de service. Apprenez à être doux avec vous-même et avec les autres." Ce n'est pas la première fois que Miss France 2016 évoque le harcèlement qu'elle a subi à l'école concernant son physique, lui créant un sérieux complexe. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à en avoir.

La semaine dernière, Camille Cerf livrait un témoignage poignant lors d'un question/réponse avec ses abonnés sur Instagram et affirmait être très "mal dans sa peau" : "J'ai pris pas mal de poids ces derniers temps (je dirais 10-15 kilos, je ne me pèse pas) à cause de l'amour, du stress et du rythme soutenu. Et là, je ne me sens pas bien. Je ne me reconnais pas. Certains se voient plus gros qu'ils ne le sont et bien moi c'est l'inverse. Dans la vie de tous les jours, je me sens super mince donc c'est très difficile quand je suis confrontée à la réalité de mon image en photo ou à la télé. Je ne me reconnais pas et ça me pèse." Des mots poignants qui concernent malheureusement beaucoup trop de monde...