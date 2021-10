"Vous avez vu comment vous êtes grosse ?" : Sarah Fraisou victime de grossophobie de la part de gynécologues

Désormais célibataire, Sarah Chouiekh de son vrai nom, prend les choses avec plus de légèreté. "Aujourd'hui, je ne me prends plus la tête. Si ça vient, ça vient, si ça ne vient pas, demain je serai capable d'adopter", a confié l'ex-femme d'Ahmed.

Sarah Fraisou s'est aussi épanchée sur ses histoires de coeur. "Mariée deux fois et divorcée deux fois... J'ai eu une demande de fiançailles", a listé la trentenaire, en riant jaune. Si elle dit ne plus croire au grand amour, elle a tenu à expliquer qu'il était difficile de gagner sa confiance : "Etre en couple avec Sarah Fraisou, c'est très compliqué. Ton mec peut être jaloux : les gens qui viennent te draguer et peuvent te draguer...J'ai énormément de caractère, j'ai besoin de beaucoup d'attention. En fait, c'est toujours dans l'extrême avec moi. Le prochain mec qui me dit 'je suis pas là pour ça' je saurai que c'est faux."