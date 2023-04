"Vous êtes vraiment des cas soc'" : Affaire Conclue, une acheteuse révèle l'envers du décor de l'émission

Tous les jours de la semaine, les téléspectateurs de France 2 ont le plaisir de découvrir des inédits d'Affaire conclue. Très vite, les acheteurs sont devenus des personnalités et sont très suivis sur les réseaux sociaux. Certains sont d'ailleurs très actifs, comme Aurore Morisse. Ce mardi 11 avril 2023, elle a d'ailleurs partagé les coulisses d'un tournage.

C'est en 2021 qu'Aurore Morisse a rejoint la bande d'Affaire conclue. Et la jeune femme s'est vite intégrée, pour son plus grand plaisir. La bonne ambiance règne sur le plateau. Et les taquineries sont de mise comme elle l'a prouvé sur Instagram, ce mardi. En effet, la charmante blonde a partagé des vidéos sur lesquelles ont peut la voir sur le tournage de l'émission présentée par Sophie Davant. Et face à elle, ses collègues... ne sont pas les plus bavards.

Vous êtes des cas soc'

"Mes petits folollow. Je vais vous montrer comment c'est sympa de tourner avec ces gens. Regardez, ils sont tous sur leur téléphone. Vous êtes vraiment des cas soc' les gars", a lancé Aurore Morisse pour plaisanter. Michel Bimier a alors tenté de l'amadouer en assurant qu'il était en train de lui écrire un message d'amour. "Ouais, ça m'étonnerait", lui a donc répondu l'ancien mannequin. Elle a ensuite filmé les petits nouveaux Léo et et Baptiste Lefèvre. "Il n'y en a pas un plus malin que l'autre, je vous rassure", a-t-elle déclaré. Puis, elle s'est adressée à Johan Ledoux, "le plus beau, le plus fort, le plus chantant" et à Caroline Pons. Des images qui ne manqueront pas d'amuser sa communauté.

Sur son fil d'actualité, Aurore Morisse a également dévoilé qu'elle avait bizuté Léo et Baptiste Lefèvre. Avec l'un, elle a fait une partie de "Je te tiens, tu me tiens par la barbichette". "Que le meilleur gagne ! Sur @affaireconclue on fait des batailles d'enchères, le bizutage est lancé et les nouveaux sont féroces... La preuve en image", peut-on lire en légende de la publication. Avec l'autre, c'est au chifoumi qu'ils ont joué. Et dans les deux cas, l'acheteuse a perdu. "Ça résonne comme une insulte. Bon ben, visiblement, ils sont forts ces cousins", a-t-elle commenté sa vidéo.