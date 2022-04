"Vous me trouvez sexy ?" : Le torse très poilu d'Emmanuel Macron moqué par une populaire star américaine

En meeting à Marseille, sur les terres électorales de son rival malheureux Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) - qui a terminé 3e du premier tour de l'élection présidentielle - Emmanuel Macron avait été pris en photo dans les coulisses par sa photographe attitrée, Soazig de la Moissonnière. On avait alors pu voir le chef de l'Etat assis sur un canapé, grand sourire aux lèvres et chemise ouverte sur un torse velu. Un cliché qui a fait réagir les réseaux sociaux, donné lieu à une chronique dans C'est à vous - en présence du principal intéressé qui en a ri - et, désormais, même aux Etats-Unis on en parle après la Grande-Bretagne.

En effet, le très populaire animateur américain Jimmy Fallon a parodié Emmanuel Macron sur le plateau de son émission culte The Tonight Show. Le présentateur star du petit écran est apparu lui aussi en chemise blanche et avec une fausse toison bien fournie sur le torse, multipliant les clichés qui ont la dent dure outre Atlantique avec une baguette dans une main, un verre de vin rouge dans l'autre et un béret sur la tête. "Bonjour, c'est moi. Avec mon torse poilu comme vous le voyez. Vous me trouvez sexy ? J'espère que vous direz oui. J'ai un bon programme économique et je vais faire d'Emily in Paris ma première ministre (...) Si vous votez pour moi en 2022, je dirai merci", plaisante-t-il en chanson.