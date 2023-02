"Vous pouvez crier, aucun problème" : Vive tension entre Apolline de Malherbe et son invitée dans Face à face

Ce mardi 7 février 2023, Apolline de Malherbe était aux commandes d'un nouveau numéro de Face à face, sur BFMTV et RMC. Ce matin, la présentatrice de 42 ans recevait Sandrine Rousseau, la député Europe écologie des Verts. Et, au moment d'évoquer l'affaire Julien Bayou, l'ambiance est devenue tendue entre les deux femmes.

En octobre dernier, Sandrine Rousseau a dévoilé au grand jour une affaire qui a fait du bruit. Julien Bayou s'est mis en retrait de la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale et a démissionné du poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts après des accusations de violences psychologiques par une ex-compagne, ainsi que d'autres femmes qui se sont exprimées dans les médias. Mais la cellule d'Europe Ecologie-Les Verts dédiée aux violences sexistes et sexuelles a décidé il y a une semaine de clore le dossier, faute d'avoir pu "mener à bien son enquête".

Les victimes présumées n'ont en effet pas souhaité s'exprimer lors de l'enquête en interne. Une situation que Sandrine Rousseau regrette comme elle l'a fait savoir ce mardi, dans Face à face. "Je regrette que ces femmes n'aient pas senti les conditions remplies au sein du parti pour pouvoir s'exprimer", a-t-elle déclaré. Elle a par ailleurs refusé d'innocenter publiquement Julien Bayou "dans la mesure où il n'y a pas eu d'enquête". Apolline de Malherbe lui a ensuite demandé si elle s'était excusée auprès de son confrère. "Je ne serais jamais désolée de soutenir la parole des femmes", a alors répondu son invitée.

Tension sur le plateau

Piquante, Apolline de Malherbe a insisté en lui expliquant qu'elle "avait dit publiquement des accusations très graves", comme le fait qu'il avait selon Sandrine Rousseau "un comportement de nature qui incite à briser la santé mentale des femmes". "Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir dévoyé le combat féministe en ne l'utilisant pas à bon escient ?", l'a-t-elle questionnée. Mais la députée a persisté et signé qu'elle soutiendrait toujours la parole des femmes.

Apolline de Malherbe a alors pointé du doigt le fait qu'elle avait fait justice toute seule en dévoilant et évoquant cette affaire. "J'ai soutenu la parole d'une femme et c'est ça que vous me reprochez ! Et je continuerai à le faire !", a répliqué Sandrine Rousseau. Puis, elle a demandé à la présentatrice si elles pouvaient changer de sujet. Une requête refusée. Au lieu de cela, la mère de famille lui a demandé si elle n'avait pas "instrumentalisé cette histoire à des fins politiques". De quoi passablement énerver la femme politique et rendre l'échange encore plus tendu qu'il ne l'était.

"On a tous les clichés ! Pas de problèmes ! Si vous pensez réellement que tout le combat que je mène n'est qu'instrumentalisation politique, alors c'est votre droit ! Jamais je ne lâcherai la lutte contre les violences faites aux femmes !", a répliqué Sandrine Rousseau. Et Apolline de Malherbe de conclure : "Vous pouvez crier, il n'y a aucun problème hein ! Moi, ça ne m'intéresse pas ! Je vous pose des questions très précises !"