10 Couples parfaits : Une candidate annonce qu'elle est enceinte

C'est Marilou Falkou qui attend un heureux événement. La candidate de la saison 2 de 10 Couples parfaits (2018) est en effet sur un petit nuage car elle est enceinte de son deuxième enfant, fruit de ses amours avec un homme qui ne fait pas partie du monde de la télé-réalité. Une nouvelle qu'elle a officialisée sur Instagram, le 2 décembre 2020.

La belle brune avait bien du mal à garder la nouvelle secrète encore longtemps. Cela n'a pas échappé à ses abonnés qu'elle était moins présente sur les réseaux sociaux. Elle s'est donc saisie de son compte Instagram pour en dévoiler la belle raison. Marilou est enceinte et a dévoilé de belles photos avec son fils Malone (1 an) pour le faire savoir.

On peut y voir l'ancienne candidate de télé-réalité de profil, divine en robe moulante mettant en avant son baby-bump. Elle porte son fils sur les épaules et le regarde tendrement. "Il est temps pour nous de vous annoncer que notre famille s'agrandit pour notre plus grand bonheur, Malone vas être grand frère. C'est la raison pour laquelle j'ai été un peu absente des réseaux, je dois avouer que mes débuts de grossesses c'est pas la joie", a-t-elle écrit en légende de sa publication.