4 mariages pour 1 lune de miel: Cynthia accuse la prod de "manipuler les images"

Nouvelle semaine de compétition dans 4 mariages pour 1 une lune de miel, sur TF1. Emilia, Adélaïde, Francesca et Cynthia se sont affrontées afin de remporter le voyage de leur rêve. Et on peut dire que la dernière participante est loin d'avoir fait l'unanimité auprès du public. Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs lui ont reproché d'être beaucoup trop sévère. L'employée de banque âgée de 37 ans a donc tenu à faire une mise au point à l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs.

Selon Cynthia, la production de 4 mariages pour 1 lune de miel a tout fait pour lui donner l'image de la méchante. Certaines situations auraient été sorties de leur contexte, comme le moment où elle commente sèchement le fait que Francesca ait eu un bug de micro, alors qu'elle chantait lors de son arrivée à l'autel. "En aparté, lors des interviews, je dis que je suis vraiment désolée pour Francesca et que je l'adore. Mais ça, on ne le voit pas", a-t-elle regretté.

Cynthia a également pointé du doigt le fait que la production aurait volontairement occulté certains commentaires négatifs des autres participantes : "Au mariage de Francesca, Adélaïde n'a pas mangé le mouton et a même dit qu'elle ne pourrait pas toucher à son assiette... Et ça n'est pas du tout ressorti. Par contre ils ont bien gardé ma remarque sur la disposition du plat... Pour moi, la production voulait créer le buzz puisque je ne vois pas les commentaires négatifs des autres filles. C'est comme s'ils voulaient me faire passer pour la méchante. Si toutes les mariées-juges étaient du même avis, ce serait forcément moins intéressant." Et elle a expliqué que dans les images, la wedding planner Elodie Villemus ne répondait qu'à ces commentaires.

C'est injuste

"C'est injuste. Surtout que l'on ne peut pas reprendre les images qu'ils ont filmées et coupées", a poursuivi Cynthia. Elle reconnaît avoir été "la plus critique" et avoir des avis tranchés. "Mais j'ai vraiment eu le pressentiment qu'ils ne voulaient pas montrer la réalité. Pendant les interviews, Francesca m'a dit qu'ils lui posaient plein de questions négatives sur moi comme : 'Tu ne trouves pas que Cynthia exagère ?'. En fait, c'est comme s'ils voulaient orienter les réponses des candidates", s'est-elle ensuite indignée.

Autre sujet de mécontentement : l'une des candidates l'a accusée d'avoir donné des mauvaises notes à tout le monde. Pourtant, selon elle, ses concurrentes n'auraient dû les découvrir que lors de la diffusion. "J'ai compris un peu tard que c'était vraiment de la télé-réalité. Ils manipulent tellement les images que voilà le résultat. Ils racontent une histoire telle qu'eux en ont envie", a-t-elle conclu.