66 Minutes : "Tout est faux", "Désastreux"... Deux influenceuses stars s'estiment bernées par la prod' !

Dimanche 9 octobre 2022, M6 diffusait son magazine 66 Minutes, présenté par Xavier de Moulins. L'un des sujets proposés ce jour était alors Maquillage low cost, ce n'est pas nickel ! La production a fait intervenir deux stars des réseaux sociaux : Maeva alias Chamaelloow qui cumule plus d'un million d'abonnés sur TikTok et son amie Ilona, suivie par plus de 300 000 followers sur la plateforme. Le hic ? Les deux influenceuses sont mécontentes des images qui ont été diffusées, comme cela peut arriver lors de différents programmes. D'après elles, cela ne correspond pas au deal... Sur TikTok, elles s'expriment en vidéo.

"La télé ne serait pas ce qu'elle est sans la magie du montage. Clairement, ils ont remixé toutes les images en racontant n'importe quoi. Ils ont fait une présentation de nous désastreuse en disant qu'on était jeunes et qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et que c'était la raison pour laquelle on allait à Action. Tout ça est faux", regrette alors Ilona. Et d'ajouter, amère de cette expérience : "Ils nous ont clairement fait passer pour deux petites bouffonnes."