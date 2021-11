Accouchement d'une ministre après s'être rendue à la maternité... à vélo !

"Grande nouvelle ! A 3h du matin, nous avons accueilli l'arrivée d'un nouveau membre dans notre famille. Je n'avais pas du tout prévu de faire du vélo en ayant commencé le travail, mais c'est ce qui s'est passé. Mes contractions n'étaient pas très fortes quand nous sommes partis à 2h du matin pour aller à l'hôpital - bien qu'elles avaient lieu toutes les 2 ou 3 minutes et qu'elles gagnaient en intensité quand nous sommes arrivés au bout de dix minutes. (...) Et à présent, nous avons une enfant en bonne santé, heureuse, en train de dormir, comme son papa. Je me sens chanceuse d'avoir été aussi bien encadrée par une équipe médicale formidable pour ce qui s'est avéré être une naissance rapide (fort heureusement sans complication)", a écrit l'heureuse maman sur son compte Instagram.

Pour la naissance de son premier enfant rappelle le Huffington Post, un garçon qui a aujourd'hui 3 ans, Julie Anne Genter avait déjà pris son vélo pour se rendre au service maternité, le jour de son déclenchement. Elle avait écrit sur le réseau social : "Magnifique dimanche matin pour un tour de vélo, direction l'hôpital, pour déclencher le travail et enfin avoir ce bébé."