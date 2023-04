Achraf Hakimi séparé d'Hiba Abouk : la sublime actrice dévoile son corps sculpté, accompagnée d'un acteur

C'est un début d'année très particulier pour Hiba Abouk, qui a découvert la une vie de mère célibataire, elle qui était en couple depuis 2018 avec le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, accusé de viol par une jeune femme de 24 ans et mis en examen. Tout semblait aller pour le mieux entre la star de l'équipe du Maroc et l'actrice hispano-marocaine, mais visiblement, en privé, ce n'était pas le cas. C'est la belle brune de 36 ans qui a annoncé leur rupture via les réseaux sociaux fin mars. "Qui aurait imaginé qu'en plus d'affronter la douleur habituelle d'une séparation, d'accepter le chagrin de l'échec d'un projet familial pour lequel je m'étais donnée corps et âme, je devrais faire face à cette ignominie. J'ai eu besoin de temps pour digérer ce choc", expliquait-elle, en référence à l'enquête pour viol qui vise le footballeur de 24 ans.

Depuis cette annonce, Hiba Abouk se montre particulièrement active sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 1,6 million d'abonnés. La mère d'Amin (né en février 2020) et Naïm (né en février 2022) a repris sa vie en main et elle a décidé de continuer à vivre à Paris, où elle s'est installée avec son ex mari à l'été 2021. Heureuse dans la capitale, l'actrice née à Madrid poursuit sa carrière d'actrice et de mannequin, et elle a dévoilé récemment les photos de son dernier shooting pour la marque Karl Lagerfeld, dont elle est l'un des visages en Espagne.

Hiba à la salle avec un acteur français bien connu

La semaine dernière, la jeune maman s'est offert une belle soirée au restaurant pour l'anniversaire de son amie, Tina Kunakey et pour éliminer les excès de ses soirées, elle se montre très assidue à la salle de sport. Dans sa story, Hiba Abouk a publié ce mardi 11 avril une vidéo (qui est à retrouver dans le diaporama) d'elle en train de s'entraîner sur une magnifique très sophistiquée. Dans son ensemble de sport très moulant, on peut se rendre compte que l'actrice a su garder une forme irréprochable et elle affiche un corps particulièrement athlétique. Une séance durant laquelle elle n'était pas seule puisque l'acteur et réalisateur français Djanis Bouzyani - vu dans I Love America avec Sophie Marceau notamment - l'a accompagnée.

Une belle manière de montrer que tout va pour le mieux dans sa vie de la part d'Hiba Abouk, qui continue de vivre au mieux son célibat retrouvé.