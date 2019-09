Adam Levine : Le changement de tête radical du chanteur de Maroon 5

Nouveau look pour une nouvelle vie ? Adam Levine, régulièrement cité parmi les hommes les plus sexy de la planète, a un peu perdu de son sex appeal en changeant radicalement de tête. Le chanteur de 40 ans a dévoilé son nouveau style lors d'une sortie à Los Angeles.

Mardi 24 septembre, le leader de Maroon 5 a été vu au volant de sa Ferrari, dans les rues de la Cité des anges, sous le soleil. Une voiture décapotable permettant de remarquer le nouveau style capillaire de l'artiste. Il s'est ainsi rasé le crâne sur les côtés pour ne laisser que quelques tresses sur le dessus. Une évolution discutable...

Ce n'est pas la première fois que l'interprète des tubes Sugar, Girls Like You, Moves Like Jagger ou encore Maps change de tête. Le mari de la sublime Behati Prinsloo a souvent joué avec ses cheveux, les laissant pousser tout droit, se faisant une crête ou passant au blond platine. Qu'importe son style, ses fans lui restent fidèles.

Adam Levine a le temps de s'offrir de petits délires puisqu'il a quitté l'émission The Voice, dont la 17e saison est diffusée aux États-Unis. Quant à la musique, le dernier disque de son groupe remonte à 2017 avec la parution de Red Pill Blues. Toutefois, la formation américaine a récemment sorti un morceau inédit intitulé Memories. S'il ne croule pas sous le travail, cela lui donne donc le temps de profiter de la vie. Ainsi, il a fêté les 3 ans de sa fille Dusty Rose en ce mois de septembre 2019. Le chanteur et sa femme sont aussi les parents de la petite Gio née en février 2018.

Thomas Montet