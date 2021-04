Adam Levine pose en robe : Portrait de famille drôle et adorable avec sa femme et leurs filles

Actu musicale, déclarations d'amour, coups de gueule... Adam Levine partage tout sur les réseaux sociaux ! Il y a publié une nouvelle photo de famille. En infériorité numérique face à son épouse et leurs deux filles, le chanteur a décidé de faire comme elles.

"Girls just wanna have fun" ("Les filles veulent seulement s'amuser"), écrit le chanteur sur Instagram. Le leader du groupe Maroon 5 a utilisé le titre de la chanson de Cyndi Lauper pour légender sa publication d'une adorable photo de famille. Il prend la pose en compagnie de son épouse, le mannequin Behati Prinsloo, et de leurs deux filles, Dusty Rose et Gio (4 et 3 ans).

Photographiés de dos, parents et enfants portent des robes presque identiques, au motif tie and dye blanc et rose. Grâce à la sienne, Adam Levine révèle ses impressionnants tatouages.