Adam Levine bientôt papa : la sublime Behati Prinsloo enceinte de leur 3e enfant

Adam Levine et son épouse Behati Prinsloo vont agrandir leur famille ! Le leader de Maroon 5, âgé de 43 ans, et le mannequin de Victoria's Secret (34 ans) attendent leur troisième enfant. Un bébé qui rejoindra Gio Grace, 4 ans, et Dusty Rose, 5 ans. Une belle nouvelle dévoilée par le bien informé magazine People.

Ce lundi 5 septembre, les amoureux ont été remarqués lors d'un déjeuner à Santa Barbara. La superbe maman avait alors dévoilé un joli ventre de grossesse, vêtue d'une robe florale. Quelques mois plus tôt en novembre, Behati Prinsloo avait évoqué en interview avec Entertainment Tonight la possibilité d'agrandir sa famille. Le projet est donc bien en marche ! "Nous voulons une grande famille, alors qui sait", avait confié celle qui a enchaîné les grossesses de son premier et deuxième enfant qui n'ont qu'un an d'écart.

Au mois de décembre, la belle Behati avait posté quelques instants en famille à la veille de Noël, témoignant de la complicité de ses deux enfants.