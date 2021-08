Adam Levine dévoile un nouveau tatouage énorme après 2 jours de travail !

C'est une passion qu'il a dans la peau depuis des années. Le lundi 2 août 2021, Adam Levine a dévoilé, sur les réseaux sociaux, une vidéo sur laquelle on l'aperçoit, à nouveau, sur la table d'un tatoueur. C'est Bill Canales, un artiste localisé en Californie, spécialisé dans les motifs inspirés du Japon, qui s'est occupé de sa jambe droite. Entière. Il a fallu, en tout et pour tout, 13h réparties sur deux journées pour finaliser cette oeuvre. "Un incroyable projet, qui vaut vraiment le coup d'oeil", explique le salon Full Circle Tattoo, qui a également partagé les images filmées pendant l'encrage.

Il a désormais les deux jambes tatouées ! "Adam Levine a été un vrai guerrier, c'est le moins que je puisse dire", raconte Bill Canales sur les réseaux sociaux. Mais le chanteur, leader du groupe Maroon 5, a l'habitude. Au mois de mars dernier, il s'était fait aiguiller l'autre guibole par Nathan Kostechko : un motif représentant les vagues de l'océan qui avait nécessité trois journées de travail. Ils avaient déjà collaboré pour un coeur poignardé dans le cou et un poignard doté d'ailes sur le poignet droit. "C'est le moyen le plus douloureux de bronzer", plaisantait alors l'époux de Behati Prinsloo.

Adam Levine n'est pas attiré que par la scène, la musique et les grosses guitares. Il a réalisé son tout premier tatouage à l'âge de 21 ans. Il s'agissait d'un cygne et de plusieurs fleurs de cerisier, encrés dans sa peau en hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 2001. Mais patience est mère de sûreté. Le musicien a également un immense tatouage dans le dos qui a été finalisé au bout de 6 mois, en 2016. "Les tatouages finissent par constituer une sorte de carte, d'historique, au fil des ans, précisait-il à People en 2013. Ils me rappellent toujours comme la vie est un séjour long, étrange, mais aussi génial..."