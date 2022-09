Adam Levine infidèle ? Bientôt à nouveau papa, il reconnait avoir "franchi la ligne" avec une célèbre influenceuse

Le chanteur, loin de confirmer cela, s'est contenté d'une belle déclaration à sa femme, la namibienne Behati Prinsloo, qu'il connait depuis 2012. "Ma femme et ma famille représentent tout ce qui m'importe dans ce monde. D'être assez naïf et stupide pour risquer la seule chose qui compte vraiment pour moi était la plus grosse erreur que j'ai pu faire et je ne le referais plus jamais", a-t-il déclaré, alors que sa femme n'a pour le moment fait aucun commentaire sur cette affaire.