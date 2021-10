Adam Levine repousse méchamment une fan en plein concert, il s'explique après la polémique

Adam Levine, chanteur du groupe pop Maroon 5, doit souvent faire face à des fans hystériques ou un peu éméchés qui bondissent sur scène durant ses performances. Mais, samedi 23 octobre, alors qu'il interprétait son titre Sunday Morning lors de la huitième édition du concert caritatif We Can Survive (pour la lutte contre le cancer du sein), l'artiste américain a été dérangé au beau milieu du morceau et s'est retrouvé avec une jeune femme collée à son bras. Un geste tendre que le beau brun tatoué a rejeté net en faisant la grimace et criant "Fuck". Un agent de sécurité a alors saisi la jeune femme et la fait sortir de scène. Ce contre-temps a été filmé et posté sur TikTok où la vidéo a atteint plus de 8 millions de vues !

Le comportement d'Adam Levine a choqué les internautes. Et face à ce raz-de-marée et à l'incompréhension de son public, le compagnon de Behati Prisloo a tenu à expliquer sa réaction. Mardi 26 octobre, il a pris la parole sur Instagram. "J'ai toujours été quelqu'un qui aime, respecte, vénère nos fans. Sans nos fans, nous n'avons pas de travail. Je dis ça tout le temps - à nos fans", a-t-il déclaré, apparaissant très fatigué face à sa caméra. "Que l'on puisse croire que je pense que nos fans sont en dessous de nous ou moins que nous me retourne l'estomac. Ce n'est tout simplement pas qui je suis. Je n'ai jamais été ainsi".