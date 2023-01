Adam Levine papa : Behati Prinsloo a accouché de leur 3e enfant, le scandale d'infidélité derrière eux

La sublime Behati (34 ans) avait confirmé à People attendre un troisième bébé avec Adam Levine (43 ans) au mois de septembre dernier, postant régulièrement depuis sur Instagram des photos d'elle enceinte. Cette addition à leur foyer s'inscrit dans leur histoire d'amour, marquée par leur mariage au Mexique en juillet 2014, après s'être fréquentés un an. Selon la source du média américain, Adam Levine et son épouse se concentrent actuellement à "être les meilleurs parents possible".

Un bébé après le scandale

Une déclaration qui fait écho au scandale dont le couple a fait l'objet. En effet, le chanteur très tatoué s'est retrouvé en pleine controverse cet automne sur des rumeurs d'infidélité. Il avait alors saisi son compte Instagram pour s'exprimer publiquement : "Je n'aurais pas dû parler de cette manière à n'importe qui d'autre que mon épouse. Mais je n'ai jamais eu de liaison. Ma femme et ma famille sont tout ce qui m'importe dans ce monde. J'ai été assez naïf et stupide pour risquer [de perdre] cela. C'était la plus grosse erreur que j'ai pu faire. J'en accepte toute la responsabilité."

Une affaire qui avait éclaté après que l'influenceuse et mannequin Sumner Stroh affirme avoir entretenu une relation secrète avec Adam Levine pendant plusieurs mois. La tiktokeuse de 23 ans a déclaré que la relation aurait duré un an alors qu'il était déjà marié, jusqu'à ce que les deux amants perdent le contact. Plusieurs mois après, Adam Levine serait revenu poser une étrange question à l'influenceuse : "Je vais avoir un autre bébé et si c'est un garçon, j'aimerais vraiment l'appeler Sumner. Est-ce que tu serais d'accord ?" C'est parce qu'elle craignait que l'histoire ne fuite dans la presse qu'elle a décidé de tout révéler elle-même.