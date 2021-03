Adam Levine dévoile son impressionnant nouveau tatouage

Adam et Nathan n'en sont pas à leur première collaboration. L'artiste a également réalisé d'autres tatouages sur le mari du mannequin Behati Prinsloo. Il est l'auteur du coeur poignardé qu'Adam possède au cou, et du poignard doté d'ailes dessiné sur son poignet droit.

Adam Levine a réalisé son tout premier tatouage à 21 ans. Il s'agissait d'un cygne et de fleurs de cerisier, en hommage aux victimes du 11 septembre 2001. Le chanteur est désormais âgé de 42 ans et continue de vivre son addiction à l'encre.

Côté coeur, Adam est toujours l'époux comblé de Behati Prinsloo. Le couple a deux enfants, deux filles prénommés Dusty Dove et Gio Grace (4 et 3 ans). L'année dernière, Behati a fait l'objet d'une rumeur de grossesse d'un troisième bébé, après publication involontaire d'une photo ressemblant à une échographie.

Face aux interrogations et aux messages de félicitations de ses fans, le mannequin avait réagi : "Les gars. Ce n'est pas une écho, lol. Dusty [sa fille aînée, NDLR] a pris mon téléphone et a publié cette photo qui était dans la librairie, je l'ai trouvée bizarre et cool, alors je l'ai laissée. Mais maintenant tout le monde me félicite pour ma troisième grossesse. C'est un gros plan de mon jogging noir et blanc tacheté d'éclaboussures !"