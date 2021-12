Adele effrayante à moitié maquillée ! Un résultat hilarant

Que serait le monde de la musique sans des artistes comme Adele ? La Britannique qui a déjà pulvérisé tous les records avec son nouvel album 30, sorti au mois de novembre, fait ce qu'elle sait faire de mieux : s'amuser ! C'est au côté de Nikkie de Jager, alias NikkieTutorials, célèbre Youtubeuse, que l'interprète de Easy On Me s'est lâchée. De confidences en confidences, la maman du petit Angelo (9 ans) a révélé ses secrets de beauté, ses marques préférées et a même partagé un verre de vin avec la maquilleuse.

Durant cette session maquillage, Nikkie a maquillé une partie du visage d'Adele, tandis que l'autre est restée au naturel. Une manière de voir "le pouvoir du maquillage". Le résultat est plutôt surprenant et n'a pas manqué de faire rire l'artiste de 33 ans. "Je ressemble au Joker... Dans le bon sens. C'est génial", a déclaré Adele, pleine d'autodérision.

Celle qui résidera au Caesars Palace dès le mois de janvier a confié qu'elle ne se maquillait pas tous les jours et qu'elle a appris, durant la pandémie, à teindre ses sourcils (qui sont naturellement blonds) elle-même. "Quand ils ne sont pas teints, je ressemble à Voldemort ! Un jour, j'ai fait de nombreuses recherches, regardé une vidéo YouTube et j'ai commandé tous les produits sur Amazon. Je les teins moi-même une fois par semaine maintenant".

Autre révélation : au naturel, les cheveux d'Adele sont "assez ondulés et bouclés". La jolie blonde utilise des produits de la marque Charlotte Tilbury pour les rendre brillants et donner un petit "reflet bronze" à ses longueurs. Quant à ses yeux bleus toujours maquillés d'un trait d'eyeliner impeccable, sa "marque de fabrique", Adele explique qu'elle les a hérité de sa grand-mère. "Sans me vanter, j'ai de si grands yeux pour le maquillage. J'ai les yeux de ma grand-mère. Chaque fois que je rencontre un maquilleur, ils s'éclatent sur mes paupières".

L'artiste qui a retrouvé l'amour dans les bras de Rich Paul, agent sportif américain, a révélé qu'elle ne s'est pas servie de l'alcool pour trouver l'inspiration, durant la création de son dernier album. "En général, je bois de l'alcool pour rendre les gens intéressants, plutôt que de faire l'animation. Les gens dans les soirées sont tellement ennuyants !"

Les fans d'Adele pourront la retrouver ce 3 décembre sur TMC, puisque la chaîne diffuse son interview chez Oprah Winfrey ainsi que son concert privé enregistré le 24 octobre au Griffith Observatory de Los Angeles.