Adèle Haenel et son coming out : sa déclaration d'amour en pleine cérémonie

En 2014, Adèle Haenel a reçu son tout premier César. Sur la scène du théâtre du Châtelet, lors de la 39e édition de l'évènement - bien avant, donc, que ne retentisse la polémique -, la comédienne avait remporté le prix du meilleur second rôle pour le film Suzanne, de Katell Quillévéré. Son trophée en main, en plein discours, la jeune femme avait exprimé sa fierté, tenté d'étouffer un sanglot et trouvé la force de déclarer sa flamme à la femme de sa vie. C'était, alors, son coming-out médiatique officiel.

L'élue de son coeur, à l'époque, était une certaine réalisatrice que vous connaissez bien. "Je voulais remercier Céline [Sciamma, NDLR]... Parce que je l'aime", avait-elle proclamé pudiquement, au micro installé sur les planches. Pour autant, cette phrase était passée relativement inaperçue. Adèle Haenel ayant été révélée dans le film Naissance des pieuvres, certains pensaient peut-être à une franche camaraderie, exprimée le soir des César. "Je fais les choses à mon échelle. Ce qui est drôle, c'est qu'après la cérémonie des César, c'est comme si personne n'avait entendu, se souvenait-elle, quelques semaines plus tard, dans les colonnes du magazine Têtu. Je me suis dit tant mieux, j'ai pas envie d'en parler..."

J'ai pas envie d'être un porte-drapeau

Elle a pourtant représenté l'amour entre deux femmes de la manière la plus juste, la plus pure, en 2019 dans l'excellent Portrait de la jeune fille en feu. Ou la lutte pour l'égalité, encore, dans 120 battements par minute en 2017. Mais en dehors des plateaux de tournage, Adèle Haenel n'avait pas forcément le besoin de porter, sur ses épaules, l'intégralité de la communauté LGBTQ+. "J'ai pas envie d'entrer dans l'intime, ça me saoule, ajoutait-elle. J'ai pas envie d'être un porte-drapeau, moi, j'ai envie de faire des films et du cinéma plus que de faire de la politique, mais c'est quand même mélangé."

Aujourd'hui, Adèle Haenel et Céline Sciamma sont séparées. Sur le plan romantique du moins. On attend toutefois, avec impatience, de retrouver leur fantastiques collaborations professionnelles sur grand écran...

Retrouvez Adèle Haenel dans le film "Suzanne", sur arte, le 5 janvier 2022.